Como un paso en la dirección correcta, aunque con serias contradicciones, fue la reacción de expertos a la declaración de emergencia por parte del gobernador Pedro Pierluisi ante la erosión costera, y que asigna $105 millones para las iniciativas de prevención y mitigación para atender esta problemática.

Se trata de la Orden Ejecutiva 2023-009, la cual describe la erosión costera como “una amenaza para la vida, salud, seguridad de los residentes de la isla, así como la propiedad pública y privada en Puerto Rico localizada en la zona costanera”.

Entre las iniciativas, la orden dispone que el gobierno no desarrollará más instalaciones públicas en las costas. En específico, ordena el desarrollo de un plan “para –en cuanto sea posible, conveniente y fiscalmente viable– localizar nuevas obras de infraestructura, que no sean dependientes o para el disfrute del mar, fuera de la zona costanera”. La acción no contempla las construcciones privadas, en parte responsables del daño.

Sobre la infraestructura crítica que ya está en la zona costanera, dispone que, en caso de que se deterioren y ameriten ser reemplazadas o reconstruidas, “se deberá evaluar la viabilidad fiscal” de su relocalización “planificada y ordenada”.

“Es una gran contradicción, o sea, hemos visto los hoteles, los condominios. Hay que paralizar esas construcciones”, opinó Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. “Estamos de acuerdo en que hay que paralizar las construcciones en la zona costera, y el primero que tiene que cumplir con eso es la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)”.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, reconoció que la orden no considera la totalidad de la problemática de erosión costera. Sin embargo, afirmó que la agencia que lidera, OGPe y la Junta de Planificación “están muy pendientes a los nuevos proyectos”, en la zona costanera.

Según el portal “El estado de costa en Puerto Rico: sus implicaciones ante el Cambio Climático”, de la doctora Maritza Barreto, catedrática de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la infraestructura crítica en la costa incluye siete plantas generadoras de energía eléctrica, siete aeropuertos, 15 hospitales, 12 puertos y más de 120 hoteles.

“ Como ciudadana y como secretaria, contenta con esta orden, porque no solo hace una declaración de emergencia, sino que pone el dinero para comenzar a ejecutar y combatir los efectos de la erosión costera ” Anaís Rodríguez Vega, secretaria del DRNA

La funcionaria entiende que se debe atender con prioridad los municipios identificados como críticos, entre ellos Vieques, Hatillo, Loíza, Isabela y Rincón.

Por otro lado, el DRNA –en colaboración con los municipios y otras entidades– deberá hacer un inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera. La orden da paso a la demolición y remoción de tales estructuras, así como de aquellas estructuras “que sean estorbos públicos”.

Rodríguez Vega, quien describió esta acción como “la ruta correcta para llevar a cabo unos planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo que, al final del día, van a impactar generaciones”, destacó que el procedimiento de adquisición de este tipo de estructuras, si bien complicado, “no debería ser una barrera mayor”.

“No podemos esperar a que quizá el inventario esté completo alrededor de toda la isla para comenzar con nuestros procesos de mitigación, sino que en la medida en que se vaya identificando (estructuras) entonces vamos a comenzar con los procesos”, planteó vía telefónica con El Nuevo Día, al agregar que la colaboración de entidades federales y los municipios será crucial en ese proceso.

Gallardo Rivera, quien favoreció el inventario de estructuras abandonadas, urgió a que parte de la partida de $105 millones se destine a asistir a los municipios en la adquisición de estorbos públicos.

Crucial las comunidades

En declaraciones por separado, las organizaciones Amigxs del M.A.R. y Conservación Costera mostraron desconfianza sobre el rol que tendrán las comunidades en la toma de decisiones bajo esta nueva orden.

“Esta orden es tratar de poner un parcho a un problema mucho más grande y no atiende la crisis en su totalidad, sino que abre una puerta muy peligrosa a la flexibilización de permisología para proyectos que no necesariamente contemplan el bienestar a futuro”, sostuvo Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de Amigxs del M.A.R.

“Nos preguntamos si la declaración de emergencia a estas alturas se produce como excusa para desviar la atención a otros asuntos en los que esta administración ha decidido defender el lado incorrecto, como el asunto del condominio Sol y Playa (en Rincón)”, cuestionó, por su parte, Verónica Nieves, coordinadora de Conservación Costera.

En tanto, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant, resaltó como positivo el esfuerzo, pero adelantó que será necesario ver cómo transcurre la implementación. Además, sugirió al recién creado “Comité de acción para la adaptación y resiliencia ante la erosión costera” que priorice la restauración de manglares y arrecifes de coral. “Se ha comprobado que los arrecifes que están al frente de Isla Verde y del Condado detuvieron el 90% de la fuerza del oleaje para el huracán María; el 90% es un montón”, resaltó.

La “zona costanera” en esta orden se define según lo dispuesto en el Reglamento Conjunto de la Junta de Planificación, documento que, según recordó Uriarte, está en un “limbo judicial” tras una determinación reciente del Tribunal Supremo. La definición, explicó la secretaria del DRNA, dispone que esta zona “se extiende a 1,000 metros lineales tierra adentro desde la línea de la costa”.

“Las comunidades tienen que ser quienes estén al frente de todos estos procesos, para que se pueda atender el problema como uno de país”, arguyó Uriarte. “Para nosotros, la orden es muy ambigua, crea suspicacia y levanta muchas banderas. Lo que se tiene que hacer es trabajar en política pública integral, no estar gobernando a través de órdenes ejecutivas”.