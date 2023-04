El gobernador Pedro Pierluisi declaró, este martes, un estado de emergencia por la crisis de erosión costera que atraviesa el país, como resultado –en parte- del cambio climático y el impacto que han tenido sobre las playas y las costas los desastres naturales que han afectado el país durante los pasados años.

“Se estima que cerca de 99 kilómetros de costa y 58 kilómetros de playa han migrado tierra adentro”, señaló el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa celebrada esta tarde en La Fortaleza y en la que estuvo acompañado por parte de su gabinete. “Enfrentar el impacto de la erosión costera requiere acciones adicionales, ya que han aumentado los eventos de inundaciones, derrumbes y daños a vías públicas y propiedades privadas de nuestras costas”, sostuvo.

A través de la Orden Ejecutiva 2023-009, el primer ejecutivo declara una emergencia como consecuencia de los efectos de la erosión costera en la isla y ordena la implementación de múltiples medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia en vías a evitar daños futuros. “Esta orden reitera que será la política pública de nuestro gobierno la mayor protección, conservación y uso sostenible de nuestra zona costanera y todos sus recursos naturales, logrando un balance adecuado entre el desarrollo público y privado de la zona costanera y el manejo y la protección de los recursos costeros”, indicó el gobernador en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, la orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras, especialmente a aquellas de mayor vulnerabilidad social, para controlar la contaminación.

Como parte de la orden de emergencia se le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que, en coordinación con los municipios, la Junta de Planificación, la academia y otras entidades públicas y privadas, realice un inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas ubicadas en la zona costera.

La orden ejecutiva crea, además, el “Comité de Acción para la Adaptación y Resiliencia ante la Erosión Costera”, el cual estará a cargo de evaluar el inventario y determinar cuáles de las medidas contempladas en la orden ejecutiva serán implementadas en cada localidad. El grupo de trabajo estará integrado por la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, así como por un representante del Comité de Expertos de Cambio Climático y un representante de La Fortaleza.

Para enfrentar específicamente la erosión costera, se le ordena al DRNA una multiplicidad de responsabilidades, como: el deslinde de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre, la adquisición o expropiación de propiedades no habitadas o abandonadas en la zona costera; la demolición y remoción de estructuras en ruinas que sean estorbos públicos o que no cumplan función de protección o mitigación de riesgo, y la realimentación de playas con arena compatible.

La restauración de arrecifes de coral, el desarrollo de arrecifes artificiales, la siembra de manglares, el desarrollo de paseo tablados para proteger dunas de arenas frágiles, la remoción de escombros en las desembocaduras de los ríos y la restauración de ciénagas y humedales son otras de las responsabilidades que se le imponen al DRNA.

El DRNA deberá, igualmente, actualizar su “Plan de Manejo de la Zona Costanera” y desarrollar un nuevo protocolo para el manejo de la erosión costera. “La erosión costera, al igual que el impacto del cambio climático son temas serios y complajos que requieren de acciones concertadas, prudentes y estrategias para asegurar que se protegen adecuadamente nuestros recursos naturales”, aseveró.

Puerto Rico cuenta con mas de 1,200 kilometros de costa, incluyendo playas, costa luvial, acantilados, áreas de vegetación y zonas construidas. “El litoral costero de nuestra isla es parte integral de nuestro desarrollo económico, turismo, recreación, vivienda y calidad de vida en general. De hecho, dos terceras partes de nuestra población reside en áreas costeras”, indicó.

Según un análisis del Instituto de Invetsigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR), cerca de 99 kilómetros de línea de costa “shoreline” migraron tierra adentro en los pasados años. Los municipios más afectados fueron Vieques, Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo, Luquillo, Loíza y Hatillo. También se identificaron aquellos pueblos con mayores secciones de migración de playa tierra adentro, estos son: Vieques, Humacao, Hatillo, Mayaguez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón.

Mientras, recientemente, se registró erosión costera severa en los pueblos de Luquillo, Loíza, Patillas, Humacao, Dorado y Ponce. “No estoy diciendo que nos vamos a limitar a estos municipios, pero tenemos que establecer unas prioridades”, expresó Pierluisi.

La orden también establece que el gobierno se compromete a no desarrollar más instalalaciones públicas en la zona costera.

Para financiar los trabajos relacionados a la orden ejecutiva, el gobernador asignó $5 millones de fondos ARPA (Plan de Rescate Americano) y otros $100 millones en fondos federales asignados al Departamento de la Viviendas a través del “Programa de Mitigación en la Infraestructura”.

Pierluisi no pudo precisar si estos fondos serán suficientes para realizar las incitivas incuidas en la orden ejecutiva, ni por cuánto tiempo se extenderán los trabajos de mitigación. Insistió en que se trata de una agenda abarcadora y que será prioridad de su administración. “La orden no establece una fecha, pero hay que trabajar esto con sentido de urgencia. Esto es un paso bien significativo. Estamos, no solo hablando del tema, le estamos destinando $105 millones”, expuso.

No obstante, dijo que un buen punto de partida debería ser remover los estorbos, limpiar las áreas y brindarle al pueblo un acceso adecuado al mar.

Lee la orden ejecutiva: