Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Blue Origin “pausará” el turismo espacial para enfocarse en el regreso a la Luna

También apunta a competir con SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de los vuelos a la órbita

31 de enero de 2026 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La compañía dijo en un comunicado que “pausará los vuelos del New Shepard por no menos de dos años”, con el fin de “acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía”. (Blue Origin)
Por AFP
Agencia de noticias

Blue Origin, la empresa espacial del multimillonario Jeff Bezos, dijo el viernes que pausará temporalmente los vuelos de su cohete de turismo espacial para destinar más recursos a sus ambiciones lunares.

La compañía dijo en un comunicado que “pausará los vuelos del New Shepard por no menos de dos años”, con el fin de “acelerar aún más el desarrollo de las capacidades humanas lunares de la compañía”.

New Shepard es un cohete reutilizable que ha llevado a docenas de personas a la línea de Kármán, reconocida internacionalmente como el límite entre la atmósfera y el espacio exterior.

“La decisión refleja el compromiso de Blue Origin con la meta nacional de regresar a la Luna y establecer una presencia permanente y sostenida”, agrega el comunicado.

Pero Blue Origin también apunta a competir con SpaceX, de Elon Musk, en el mercado de los vuelos a la órbita.

El año pasado, la compañía llevó a cabo con éxito dos vuelos orbitales no tripulados en su gigante cohete New Glenn, que es más potente que el New Shepard.

También en 2025, la NASA dijo que abría licitaciones para una misión a la Luna, la tercera fase del programa Artemis.

Blue Origin es el actual contratista para la quinta misión planeada para el programa, valorado en miles de millones de dólares.

En su segundo periodo en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha aumentado la presión sobre la NASA para acelerar el progreso para enviar una misión tripulada a la Luna, mientras China adelanta esfuerzos similares.

Blue OriginJeff BezosLunaTurismo de aventuraElon MuskSpaceXNASA
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
