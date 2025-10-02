Cometa interestelar pasa cerca de Marte mientras una flota de naves espaciales observa

Cabo Cañaveral, Florida — Un cometa de otro sistema estelar pasará cerca de Marte el viernes mientras una flota de naves espaciales apunta sus miras al visitante interestelar.

El cometa conocido como 3I/Atlas pasará a 29 millones de kilómetros del planeta rojo, su aproximación más cercana durante su recorrido por el sistema solar interior. Su velocidad vertiginosa: 310,000 kph.

Ambos satélites de la Agencia Espacial Europea alrededor de Marte ya están apuntando sus cámaras al cometa, que es solo el tercer objeto interestelar conocido que ha pasado por nuestro camino. El satélite de la NASA y los rovers en el planeta rojo también están disponibles para ayudar en las observaciones.

1 / 12 | Deborah Martorell tuvo un recibimiento "del más allá" . Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. - Suministrada 1 / 12 Deborah Martorell tuvo un recibimiento "del más allá" Deborah Martorell participó esta tarde de una conferencia de prensa a su llegada al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Suministrada Compartir

Descubierto en julio, el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra o sus planetas vecinos. Se acercará más al sol a finales de octubre. A lo largo de noviembre, la nave espacial Juice de la ESA, que se dirige a Júpiter y sus lunas heladas, vigilará el cometa.

PUBLICIDAD

El cometa hará su aproximación más cercana a la Tierra en diciembre, pasando a 269 millones de kilómetros.

Las observaciones del Telescopio Espacial Hubble sitúan el núcleo del cometa en no más de 5.6 kilómetros de diámetro. Podría ser tan pequeño como 440 metros, según la NASA.

___