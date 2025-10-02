Opinión
2 de octubre de 2025
89°ligeramente nublado
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cometa interestelar pasa cerca de Marte mientras una flota de naves espaciales observa

El 3I/Atlas hará su aproximación más cercana a la Tierra en diciembre, pasando a 269 millones de kilómetros

2 de octubre de 2025 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cometa cruza el cielo sobre el Observatorio Gemini en Chile. ¡Espectacular!
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral, Florida — Un cometa de otro sistema estelar pasará cerca de Marte el viernes mientras una flota de naves espaciales apunta sus miras al visitante interestelar.

El cometa conocido como 3I/Atlas pasará a 29 millones de kilómetros del planeta rojo, su aproximación más cercana durante su recorrido por el sistema solar interior. Su velocidad vertiginosa: 310,000 kph.

Ambos satélites de la Agencia Espacial Europea alrededor de Marte ya están apuntando sus cámaras al cometa, que es solo el tercer objeto interestelar conocido que ha pasado por nuestro camino. El satélite de la NASA y los rovers en el planeta rojo también están disponibles para ayudar en las observaciones.

Descubierto en julio, el cometa no representa ninguna amenaza para la Tierra o sus planetas vecinos. Se acercará más al sol a finales de octubre. A lo largo de noviembre, la nave espacial Juice de la ESA, que se dirige a Júpiter y sus lunas heladas, vigilará el cometa.

El cometa hará su aproximación más cercana a la Tierra en diciembre, pasando a 269 millones de kilómetros.

Las observaciones del Telescopio Espacial Hubble sitúan el núcleo del cometa en no más de 5.6 kilómetros de diámetro. Podría ser tan pequeño como 440 metros, según la NASA.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. The AP es el único responsable de todo el contenido.

Tags
Breaking NewsMarteEspacio
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
