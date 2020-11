Tan pronto se anunció la intención de demoler el radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, un grupo de jóvenes científicos se movilizó y creó un movimiento en las redes sociales para alertar sobre las implicaciones de la desaparición de la instalación y buscar alternativas para rehabilitarla.

Bajo el nombre de Save the Arecibo Observatory, el movimiento tiene presencia en Facebook, Twitter e Instagram y, según uno de sus creadores, Wilbert Andrés Ruperto, no descansarán hasta que la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés) –dueña del Observatorio– revierta su decisión.

“Queremos que todos se unan al movimiento, porque el Observatorio es de Puerto Rico… nos pertenece a todos. Cada puertorriqueño se puede identificar con él y, por eso, tenemos que salvarlo”, indicó Ruperto, quien estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

“Pensamos que la determinación de la NSF no fue algo bien pensado, que se tomó muy rápido y sin considerar muchas cosas”, agregó.

Ruperto contó que, mientras estuvo en escuela superior, fue parte del Arecibo Observatory Space Academy, un programa intenso de investigación preuniversitario. La experiencia marcó su vida, por lo que no dudó en contactar a sus excompañeros del programa una vez supo de la demolición del radiotelescopio.

De inmediato, formaron un chat en WhatsApp y optaron por el movimiento “para informar lo que está pasando en el Observatorio, dejar saber sobre la importancia que tiene para la ciencia y alertar sobre las implicaciones de su cierre total y demolición”.

Entre otras cosas, el grupo decidió crear una petición en línea para que la Casa Blanca se exprese y atienda la situación del radiotelescopio. Se necesitan 100,000 firmas para que la petición sea considerada y, al momento de publicar esta historia, se tenían más de 40,000. La petición la puedes firmar aquí.

“La petición tiene como propósito lograr que se estabilice la estructura, que es lo más inminente. Si nos ponemos a discutir qué hacer con ella, se nos va el tiempo. Estamos tratando de evitar que se caiga”, afirmó Ruperto.

“Ya no es cuestión de si se cae o no, sino de cuándo se caerá. Estamos ante un desastre inminente que no se está atendido con la rapidez que requiere. La NSF está dándose puesto, en vez de buscar que se emita una declaración de emergencia para que otras agencias, como el Cuerpo de Ingenieros (del Ejército de Estados Unidos), puedan intervenir y hacer algo por la estructura”, sostuvo.

Los líderes de Save the Arecibo Observatory también hacen gestiones para contactar a congresistas, con miras a que se paralice la demolición y se asignen fondos para la rehabilitación del radiotelescopio. En esta gestión, colaboran científicos y otras entidades.

“Están diciendo que mantendrían abierto el centro de visitantes, pero al lado hay una torre de soporte que, si la tumban, afectará toda la estructura. Además, la esencia del Observatorio de Arecibo es el plato reflector y el domo gregoriano. Quizás la gente vaya a ver los remanentes, pero eventualmente perderán el interés”, advirtió.