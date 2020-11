El icónico Observatorio de Arecibo cerrará por completo para llevar a cabo una demolición parcial de la estructura que se encuentra en riesgo de colapso, informó este jueves la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés) en un comunicado de prensa.

La entidad científica indicó que, tras la ruptura de un segundo cable de soporte a inicios de este mes, los demás que aguantan las más de 900 toneladas del Domo Gregoriano y el sistema para posicionarlo sobre el plato reflector podrían no aguantar la carga adicional. El radiotelescopio es uno de los más grandes en el mundo y ha servido como recurso global de investigación por 57 años.

La decisión de la NSF se produjo luego de revisar múltiples evaluaciones de tres compañías de ingeniería, que determinaron que los daños en el Observatorio no se pueden realizar sin poner en riesgo a los trabajadores de la construcción y el personal de la instalación.

Las compañías de ingeniería encontraron que la estructura del radiotelescopio está en peligro de sufrir una “falla catastrófica” y que sus cables pueden ya no son capaces de soportar las cargas para las que fueron diseñados. Además, varias evaluaciones concluyeron que cualquier intento de reparación podría poner a los trabajadores en “peligro potencialmente mortal”.

Incluso, en el caso de que se realicen reparaciones en el futuro, los ingenieros determinaron que la estructura probablemente presentaría problemas de estabilidad a largo plazo.

“La NSF prioriza la seguridad de los trabajadores, el personal del Observatorio de Arecibo y los visitantes, lo que hace que esta decisión sea necesaria, aunque desafortunada”, dijo el director de la NSF, Sethuraman Panchanathan, en el comunicado de prensa.

“Durante casi seis décadas, el Observatorio de Arecibo ha servido como un faro para la ciencia revolucionaria y cómo puede verse una asociación con una comunidad. Si bien este es un cambio profundo, buscaremos formas de ayudar a la comunidad científica y mantener esa sólida relación con el pueblo de Puerto Rico”, añadió Panchanathan.

En revisión desde agosto

En el comunicado, la NSF informó que los ingenieros han estado revisando el radiotelescopio, de 305 metros, desde agosto pasado, cuando se desprendió el primer cable de soporte y causó daños al plato reflector.

Entonces, la entidad científica autorizó a la Universidad de Florida Central, (UCF, en inglés), que administra el Observatorio, a tomar todas las medidas razonables y utilizar los fondos disponibles para atender la situación.

Los equipos de ingeniería habían diseñado y estaban listos para implementar la estabilización estructural de emergencia del sistema de cables auxiliares, pero el trabajo se vio interrumpido con la caída del segundo cable el 6 de noviembre. En consecuencia, los ingenieros concluyeron que los cables restantes probablemente sean más débiles de lo proyectado en principio.

“El liderato del Observatorio de Arecibo y la UCF hicieron un trabajo encomiable al abordar esta situación, actuando rápidamente y buscando todas las opciones posibles para salvar este increíble instrumento”, dijo, por su parte, Ralph Gaume, director de la División de Ciencias Astronómicas de la NSF.

“Hasta que llegaron estas evaluaciones, nuestra pregunta no era si el Observatorio debería ser reparado, sino cómo. Pero al final, una preponderancia de datos mostró que simplemente no podíamos hacer esto de manera segura. Y esa es una línea que no podemos cruzar”, agregó Gaume.

El plan de desmantelamiento

La NSF precisó, entretanto, que el alcance del plan de desmantelamiento y demolición se centrará solo en el radiotelescopio y está destinado a preservar “de manera segura” otras partes del Observatorio, que podrían dañarse o destruirse en caso de un colapso catastrófico no planificado.

El plan tiene como objetivo retener la mayor cantidad posible de la infraestructura restante del Observatorio, de modo que permanezca disponible para futuras investigaciones y misiones educativas.

Según la entidad científica, el proceso de desmantelamiento y demolición implica desarrollar un “plan de ejecución técnica” y asegurar el cumplimiento de una serie de requisitos legales, ambientales, de seguridad y culturales durante las próximas semanas.

La NSF autorizó, además, un estudio fotográfico de alta resolución utilizando drones y está considerando opciones para la “evaluación forense” de los cables rotos. Dicho trabajo ya comenzó y continuará durante la planificación del desmantelamiento y demolición.

El equipo y otros materiales del Observatorio serán trasladados a edificios fuera de la zona de peligro. Cuando se hayan realizado todos los preparativos necesarios, el radiotelescopio se someterá a un “desmontaje controlado”.

De acuerdo con la NSF, después del desmantelamiento del radiotelescopio, habría la intención de restaurar otras operaciones, como la instalación LiDAR (método para medir distancias mediante rayos laser) del Observatorio, descrita como una valiosa herramienta de investigación geoespacial, así como en el centro de visitantes y la instalación externa de Culebra, que analiza la cobertura de nubes y los datos de precipitación.

La NSF también explorará opciones para expandir las capacidades educativas del centro de aprendizaje a cargo del recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez.

Se informó, por último, que continuarían algunas operaciones del Observatorio, como el análisis y catalogación de datos archivados recopilados por el radiotelescopio.