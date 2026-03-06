La NASA sostiene que no hay posibilidad de que un asteroide choque contra la Luna en 2032

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) emitió el jueves un visto bueno que fue recibido con beneplácito, al anunciar que ahora hay cero posibilidades de que el asteroide 2024 YR se estrelle contra la Luna en 2032.

La agencia había pronosticado una probabilidad del 4.3% de un impacto directo. Pero las observaciones realizadas por el telescopio espacial Webb en febrero ayudaron a los científicos a afinar la órbita del asteroide.

Esta nueva información indica que el asteroide pasará de largo de la Luna por 13,200 millas el 22 de diciembre de 2032.

Descubierto a finales de 2024, al principio parecía que el asteroide podría amenazar a la Tierra. El año pasado, los científicos descartaron una colisión con nuestro planeta en cualquier momento del próximo siglo, pero señalaron que la Luna aún podía ser un blanco. El asteroide mide unos 200 pies de ancho.