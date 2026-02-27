Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

NASA anuncia cambios en su programa Artemis y ahora espera dos misiones a la Luna en 2028

El administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, hizo el anuncio en una conferencia de prensa

27 de febrero de 2026 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cohete Artemis II SLS con la nave espacial Orion. (Brandon Hancock / NASA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - La NASA anunció este viernes cambios en su programa Artemis, por lo que ahora prevé dos nuevas misiones a la Luna en 2028 en lugar de una, aunque la tercera expedición, Artemis III, ahora ya no irá al satélite natural ese año como se esperaba y solo será un viaje en la órbita terrestre baja en 2027.

RELACIONADAS

Las modificaciones implican que la misión Artemis IV buscará llegar a la Luna a principios de 2028 y la nueva Artemis V también lo intentará a finales de ese año, reveló el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman, en una conferencia de prensa en Cabo Cañaveral en Florida.

Esto significa que Artemis III, que estaba pensada como el regreso del ser humano a la superficie lunar por primera vez desde 1972, se adelanta para 2027, pero ahora será una misión intermedia en la órbita terrestre baja.

En tanto, la NASA intenta seguir adelante con el lanzamiento de Artemis II, que se ha aplazado por lo menos hasta abril tras estar programada para enviar a cuatro astronautas a la órbita lunar el 6 de marzo, después de fallos en la primera prueba en frío que impidieron el lanzamiento en febrero.

El administrador de la agencia espacial estadounidense explicó que buscan “incrementar el ritmo de lanzamientos” para “reducir la complejidad” de las misiones en “la mayor medida posible”.

El funcionario también expuso que el organismo “necesita reconstruir y fortalecer la fuerza de trabajo en la NASA” para lograr las nuevas metas, que implican que los lanzamientos ocurran cada 10 meses en vez de cada año.

“Necesitamos empezar a volver a lo básico y movernos en esta dirección, así que necesitamos reconstruir la fuerza de trabajo civil y restaurar de nuevo las capacidades cruciales, eso contribuirá directamente a la cadencia de lanzamientos de la NASA”, sostuvo.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, dijo que los cambios permitirán a la agencia mantener su calendario de misiones y crear condiciones para mayor seguridad y menores costos.

“Es desafiante, es ambicioso, pero con esta corrección de ruta estamos en una base más estable, en un camino más realista a los hitos que tenemos hacia adelante”, aseveró.

Los cambios se anuncian tras los retrasos por fallas técnicas que ha afrontado Artemis II, que será la misión encargada de enviar a los primeros humanos a la órbita lunar en más de medio siglo, aunque no contempla un alunizaje.

Pese a las modificaciones en las misiones posteriores, la NASA aún está trabajando para “tener la mejor probabilidad posible” de lanzar Artemis II a principios de abril, señaló Lori Glaze, viceadministradora asociada de la agencia.

Tags
Breaking NewsEspacioLunaArtemis
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: