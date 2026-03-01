Opinión
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un eclipse lunar total se podría ver este martes, en América, el Pacífico, Australia y este de Asia

El fenómeno ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna

1 de marzo de 2026 - 8:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mapa de la NASA sobre cuándo se podría observar el eclipse lunar el 3 de marzo, según la ubicación en el planeta Tierra. (NASA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Luna llena de marzo coincide en esta ocasión con un eclipse total, que el próximo martes teñirá nuestro satélite de rojo en el este de Asia, Australia, el Pacífico y América.

La totalidad del eclipse será visible al anochecer en el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico, y a primeras horas de la mañana en América del Norte, América Central y en el extremo occidental de América del Sur.

El eclipse será parcial en Asia Central y gran parte de América del Sur, pero no será visible en África ni en Europa, indica la NASA en su página web.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna.

La sombra de la Tierra se desplaza gradualmente sobre la superficie lunar hasta que todo el disco brilla con un color naranja o rojo.

Luego, la secuencia de acontecimientos se desarrolla en orden inverso, hasta que la sombra abandona por completo la Luna y el satélite recupera todo su brillo. Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena, explica la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAA).

A diferencia de un eclipse solar total, que solo puede verse desde una franja larga y estrecha de la superficie terrestre, el fenómeno de este martes se puede observar desde todo el hemisferio que mira hacia la Luna.

La Luna tocará por primera vez el borde exterior pálido de la sombra de la Tierra (penumbra), a las 08:43 GMT, pero es probable que este sombreado no sea evidente a simple vista hasta aproximadamente 30 o 45 minutos después.

La fase de totalidad durará 59 minutos, desde las 11.04 GMT hasta las 12.03 GMT. Durante ese periodo la Luna estará en la sombra de la Tierra y se teñirá de un color rojo cobrizo.

A medida que la Luna salga de la sombra terrestre, el color rojo se irá desvaneciendo y parecerá “que le están sacando un bocado al disco lunar”, explica la NASA.

Lo que más llama la atención en un eclipse total de Luna es su tono rojo oscuro o anaranjado.

Esa luz “proviene de todos los amaneceres y atardeceres que se producen en ese momento alrededor del borde de la Tierra: la luz solar que ha atravesado la atmósfera terrestre y ha sido refractada, o desviada, por la atmósfera hacia la umbra”, precisa la AAA.

A diferencia de los eclipses solares, que deben verse con unas gafas especiales para no dañarse los ojos, el lunar puede observarse a simple vista, aunque es mejor si se puede estar en un lugar oscuro alejado de luces brillantes y se usan prismáticos o un pequeño telescopio.

Una eclipse lunar total también hace que las constelaciones puedan verse más fácilmente de lo normal durante una noche de Luna llena, y la NASA indica que en ese momento nuestro satélite natural estará en la constelación de Leo, debajo de las patas traseras del león.

En lo que va de año, además del eclipse lunar del martes, ya se pudo contemplar el pasado día 17 otro anular de Sol, especialmente desde la Antártida.

Sin embargo, el gran protagonista de 2026 será el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Tags
LunaBreaking NewsEclipse lunar
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Ciencia y Ambiente
