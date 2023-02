Un estudio liderado por una científica del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal de Estados Unidos encontró que el Bosque Comunitario de Río Hondo, en Mayagüez, juega un rol crucial en la protección de sus áreas forestales contra el desarrollo urbano que plaga a Puerto Rico.

“Hay mucho que se puede aprender del Bosque Comunitario Río Hondo”, expresó a El Nuevo Día la doctora Kathleen McGinley, científica e investigadora del Instituto. “Hay una gran diversidad en los bosques comunitarios de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, que no se ve tanto en muchas otras partes del mundo”.

No hay una definición universal para un bosque comunitario, señaló McGinley, pero hay un consenso entre académicos sobre algunas de sus características, como que “las poblaciones locales tengan un papel significativo en la toma de decisiones” para la gobernanza del bosque, que tengan acceso asegurado al área, y que el bosque provea “beneficios económicos, sociales y ambientales” a la gente.

El Bosque Comunitario de Río Hondo –el cual se extiende por cerca de 70 cuerdas de terreno– es el único en el Caribe formalizado bajo una propuesta aprobada por el Programa de Bosques Comunitarios y Espacios Abiertos del Servicio Forestal.

Según la doctora McGinley, los bosques comunitarios permiten no solo resguardar sus áreas del desarrollo urbano –algo importante particularmente en Puerto Rico, donde cada vez son más frecuentes los crímenes ambientales–, sino que aportan a la protección de especies, la producción de aire y de agua limpios, y la calidad de vida de quienes habitan a sus alrededores.

“Los bosques comunitarios (son) un instrumento clave para avanzar la conservación de los bosques y el bienestar de las comunidades locales que dependen y benefician de ellos”, dijo McGinley. “También, se ha demostrado que cuando comunidades tienen un papel, un interés, una voz en el manejo, uso y beneficios de los recursos locales, hay beneficios para el ambiente y para sus ‘livelihoods’ (sustentos)”, abundó la científica.

El Bosque Comunitario de Río Hondo fue uno de cuatro seleccionados –los otros tres en el este de Estados Unidos– para la investigación colaborativa entre el Servicio Forestal federal, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad Estatal de Oregón.

Los retos

Algo que distingue al bosque comunitario de Mayagüez, según McGinley, es que está rodeado de comunidades urbanas y suburbanas –donde reside una gran cantidad de población–, así como varios proyectos de vivienda. Además, está expuesto a huracanes, terremotos y cambios ambientales y sociales, haciéndolo idóneo para “proveer lecciones sobre su adaptabilidad”.

Según uno de dos estudios, titulado “Ownership, Governance, Uses, and Ecosystem Services of Community Forests in the Eastern United States”, entre los retos de manejar estos bosques está la falta de dinero, reclutar voluntarios y lograr la participación ciudadana.

La visión inicial del bosque en el barrio Río Hondo comenzó a formarse en 2005, pero no fue hasta 2014 que Proyecto Comunitario Agro-Eco-Turístico Barrio Río Hondo, Inc. sometió una propuesta al Programa de Bosques Comunitarios del Servicio Forestal y les fue aprobada la suma de $400,000 para comprar el terreno.

El Municipio de Mayagüez acordó pagar $400,000 adicionales –para un total de $800,000– y, finalmente, entre 2018 y 2019, se formalizó la adquisición de las tierras.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), este espacio es el “único bloque grande de bosque continuo en el área. (…) La propiedad está forestada en un 90% y consiste en bosque secundario post-abandono como resultado del abandono de usos agrícolas anteriores”.

“El 90% de la porción boscosa de la propiedad se utiliza para los servicios culturales, como la recreación y la educación. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela Primaria Consuelo Pérez Cintrón visitan la propiedad para realizar investigaciones y fines académicos”, detalla, por su parte, el nuevo estudio.

Para generar ingresos, el bosque comunitario mayagüezano –que se mantiene en pie gracias a voluntarios– “vende árboles, hierbas, otras plantas del invernadero y sofrito”.

“No se informaron trabajos remunerados directos para los cuatro estudios de caso que visitamos”, agrega el artículo científico. “La generación de ingresos no fue el enfoque para muchos de estos (bosques comunitarios), sino que su misión principal es preservar la tierra y proporcionar servicios culturales”.

“Se ha teorizado y se ha demostrado empíricamente que, cuando comunidades o poblaciones locales tienen acceso garantizado a los recursos forestales en sus alrededores, y cuando esas mismas comunidades pueden participar en (la toma de) decisiones sobre esos recursos… se puede aumentar su protección, su uso sostenible y su conservación”, precisó McGinley.