Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de septiembre de 2025
84°bruma
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El declive de las hormigas en Fiyi muestra signos de un “apocalipsis de insectos”

El hallazgo es “alarmante”, ya que el 79% de las especies endémicas del archipiélago está en declive

11 de septiembre de 2025 - 5:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las especies de hormigas introducidas recientemente por los humanos están experimentando un crecimiento explosivo en su población. (Daniel Oberbillig)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El declive de las especies endémicas de hormigas en el archipiélago de Fiyi muestra signos de un “apocalipsis de insectos”, una decadencia que coincide, según han comprobado los investigadores, con la llegada de los humanos a las islas.

RELACIONADAS

Desde la polinización de las flores hasta la descomposición y el apoyo a los ciclos de nutrientes, la abundancia y la biodiversidad de los insectos son cruciales para mantener ecosistemas saludables, pero los estudios recientes muestran descensos poblacionales que han alertado sobre cómo los insectos se adaptan al mundo moderno.

Así lo han comprobado investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón, que hoy publican el resultado de su trabajo en la revista Science.

La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo.La cigarras periódicas han llegado al este de Estados Unidos, incluyendo Georgia, el sur de Ohio, Kentucky, Cape Cod en Massachusetts y Long Island, Nueva York.De acuerdo con la revista, las cigarras periódicas son exclusivas de Norteamérica.
1 / 24 | Del suelo a las copas de los árboles: el renacer de la cigarra periódica en Estados Unidos. La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo. - Carolyn Kaster

Los científicos usaron un enfoque de genómica comunitaria para explorar las poblaciones de hormigas en el archipiélago de Fiyi como un sistema modelo para comprender las tendencias de la biodiversidad de insectos, y gracias a las colecciones existentes en los museos pudieron rastrear las relaciones evolutivas de las hormigas para explorar su llegada a las islas y reconstruir la historia poblacional de la especie.

El hallazgo, según han señalado los investigadores, es “alarmante”, ya que el 79 por ciento de las especies endémicas de Fiyi está en declive, en un período que se correlaciona además con la llegada de los humanos a las islas.

Mientras tanto, las especies de hormigas introducidas recientemente por los humanos están experimentando un crecimiento explosivo en su población.

Los investigadores han comprobado que la mayor proporción de declives parece haberse producido en los últimos siglos, coincidiendo con el contacto europeo, la colonización, el comercio global y la introducción de técnicas agrícolas modernas.

Tags
Breaking NewsHormigasOcéano Pacífico
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: