“Encuentren un hogar para Pumpkin”: rescatan en Nueva York a una gata que fue abandonada por su dueño que quedó sin hogar

Aunque no había nadie cerca que explicara a quién pertenecía el cochecito ni por qué lo habían dejado allí, la nota ofrecía una perspectiva triste sobre el pasado de quien estaba dentro. “Nombre: Pumpkin. Edad: 10 años. Fecha de nacimiento: 2015. “Por favor, encuentren un hogar para Pumpkin, es una buena gata”, decía el comienzo de la nota. “Se acostumbrará a otros gatos en dos semanas. Hace poco me quedé sin hogar, no puedo cuidarla... Lo siento”.