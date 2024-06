Juntos en la iniciativa de sembrar 25,000 árboles en tres años

“Son toda vegetación costera que tolera vientos fuertes, el efecto abrasivo de la arena; la salinidad. Tratamos de replicar lo que son las comunidades naturales, no traemos vegetación exótica”, indicó Molinares.

Aunque reconoció que no pueden esquivar la mortandad natural de las especies sembradas, el científico apuntó al mantenimiento contemplado como parte del proyecto, que incluye un seguimiento de monitoreo y riego en alianza con 22 organizaciones sin fines de lucro, como Girls Scout of Caribe, Boys Scout of America y el EcoExploratorio, que se encargan del trabajo voluntario.