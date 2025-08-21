No es una, sino cuatro: nuevo análisis científico cuadruplica las especies de jirafas en África

Washington - Las jirafas, con sus largos cuellos y distintivas manchas, son una imagen majestuosa en África. Ahora, un nuevo análisis científico publicado el jueves revela que existen cuatro especies diferentes de jirafas en el continente.

Anteriormente, los investigadores consideraban que todas las jirafas de África pertenecían a una sola especie. Nuevos datos y estudios genéticos han llevado a un grupo de trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a dividir al mamífero terrestre más alto en cuatro grupos: jirafas del norte, jirafas reticuladas, jirafas masái y jirafas del sur.

Según Michael Brown de la UICN, investigador en Windhoek, Namibia, quien dirigió la evaluación, en la última década han surgido estudios clave que destacan diferencias significativas entre las cuatro especies.

Nombrar diferentes jirafas es importante porque “cada especie tiene diferentes tamaños de población, amenazas y necesidades de conservación”, dijo. “Cuando se agrupan todas las jirafas, se enturbia la narrativa”.

Las jirafas del norte, cuyo rango incluye partes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana, enfrentan amenazas debido a la inestabilidad política y la caza furtiva. Las jirafas masái en Kenia y Tanzania enfrentan presión por la pérdida de hábitat, ya que las sabanas abiertas se convierten en pastizales y campos de ganado.

Stuart Pimm, ecólogo de la Universidad de Duke que no participó en el análisis, dijo que considerar cuatro especies de jirafas “es absolutamente la decisión correcta y ya era hora”.

Mientras que en el pasado los investigadores examinaban las manchas de las jirafas, las nuevas categorías utilizaron métodos más recientes, incluido un análisis exhaustivo de datos genéticos y estudios que destacan diferencias anatómicas clave, como la forma del cráneo.

Lo que parecen cuernos que sobresalen de la frente de las jirafas son en realidad protuberancias óseas permanentes del cráneo, diferentes de las astas de los ciervos que se caen anualmente.

Durante los últimos 20 años, los científicos también han recolectado muestras genéticas de más de 2,000 jirafas en toda África para estudiar las diferencias, dijo Stephanie Fennessy de la organización sin fines de lucro Giraffe Conservation Foundation, quien ayudó en la investigación.

Solía costar decenas de miles de dólares secuenciar cada genoma, pero los avances en la tecnología han reducido el costo a alrededor de $100, haciéndolo más accesible para grupos de conservación y sin fines de lucro, dijo.

Según estimaciones de población de la fundación, la jirafa más amenazada es la jirafa del norte, con solo unos 7,000 individuos en estado salvaje.

“Es uno de los mamíferos grandes más amenazados del mundo”, dijo Fennessy.

Las jirafas del sur son la especie más poblada, con alrededor de 69,000 individuos. Quedan alrededor de 21,000 jirafas reticuladas en estado salvaje y 44,000 jirafas masái, según la fundación.

“Si no todas las jirafas son iguales, entonces tenemos que protegerlas individualmente”, dijo Fennessy.

