Tiburones atraían a multitudes a la costa de Israel, hasta que un hombre desapareció

Los grupos ecologistas dicen que sus advertencias no han sido atendidas. La policía y los equipos de rescate lanzaron una búsqueda a lo largo de la costa tras los informes de que un tiburón atacó a una persona en una playa cerca de la ciudad de Hadera. La Autoridad de Bomberos y Rescate de Israel anunció el martes por la tarde que habían encontrado restos de un cuerpo, que fue llevado al forense para su identificación.

El martes, la playa fue cerrada mientras los equipos de búsqueda utilizaban botes y equipos submarinos para buscar al hombre. Su identidad no se conocía de momento, y la prensa israelí informó que había ido a nadar con los tiburones.

Yigael Ben-Ari, jefe de guardabosques marinos de la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel, dijo que no se sabía cómo se comportó el hombre alrededor de los tiburones. Pero afirmó que el público debería saber que no debe entrar al agua cuando hay tiburones presentes y no debe tocarlos ni jugar con ellos.