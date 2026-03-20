Uganda reintroduce rinocerontes en una zona protegida donde habían desaparecido desde 1983

Karamoja, Uganda - Las autoridades ugandesas responsables de la fauna salvaje han reintroducido rinocerontes en una remota zona protegida donde antaño fueron cazados furtivamente hasta su extinción, un acontecimiento considerado por los conservacionistas como un hito en los esfuerzos por apoyar la recuperación de una especie amenazada por la caza furtiva.

El martes se reintrodujeron en el Parque Nacional del Valle de Kidepo, en el noreste del país, dos rinocerontes blancos del sur procedentes de un rancho privado del país africano oriental. El jueves llegaron allí otros dos rinocerontes en cajas metálicas.

No hay rinocerontes en el Parque Nacional del Valle de Kidepo desde 1983, a causa de la caza furtiva. Pero un rancho privado del centro de Uganda -el Santuario de Rinocerontes de Ziwa- cría a los grandes mamíferos desde 2005. Ese programa ha tenido éxito a lo largo de los años.

“Este momento marca el comienzo de una nueva historia de rinocerontes para el Parque Nacional del Valle de Kidepo”, dijo James Musinguzi, director ejecutivo de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda. “Estamos profundamente agradecidos a nuestros socios conservacionistas cuya experiencia técnica, apoyo financiero y contribuciones logísticas han hecho posible este hito.”

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Las autoridades locales colaboraron con varios grupos conservacionistas, entre ellos Global Conservation, para reubicar a algunos rinocerontes del Santuario de Rinocerontes de Ziwa en otro santuario dentro del Parque Nacional del Valle de Kidepo, a más de 400 kilómetros de distancia.

El nuevo hábitat de los rinocerontes cuenta con vallas, carreteras de acceso e infraestructuras de control de incendios. Se espera reubicar allí a más rinocerontes a finales de este año, incluidos algunos procedentes de Kenia.

La translocación de rinocerontes “demuestra que Uganda vuelve a ser estable para el turismo, que los parques nacionales se protegen y que los ugandeses y los visitantes internacionales pueden observar rinocerontes en su entorno natural, lo que será una hazaña increíble”, declaró Jeff Morgan, director ejecutivo de Global Conservation.