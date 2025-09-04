Opinión
4 de septiembre de 2025
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Un caracol llamado Ned busca el amor en Nueva Zelanda

El caracol de jardín con una rara condición anatómica necesita encontrar una pareja compatible para evitar una vida de celibato

4 de septiembre de 2025 - 7:33 AM

Otros caracoles enrollados a la izquierda han tenido suerte gracias a campañas públicas para encontrar pareja antes, por lo que Clarkson sigue siendo optimista. (Giselle Clarkson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington - Ned es un caracol perfectamente agradable. Si tuviera un perfil de citas, podría decir: buen oyente, hogar estable, le gusta el brócoli, busca el amor.

Pero ya ha agotado sus opciones locales y no es porque sea exigente o poco atractivo. En cambio, es un caracol de jardín común con un problema anatómico poco común que está arruinando su vida amorosa.

La concha de Ned se enrolla hacia la izquierda, no hacia la derecha, lo que lo convierte en el 1 de cada 40,000 caracoles cuyos órganos sexuales no se alinean con los del resto de su especie. A menos que se encuentre otro caracol zurdo, el joven gasterópodo enfrenta una vida de celibato involuntario.

Esa terrible perspectiva impulsó a una amante de la naturaleza de Nueva Zelanda que encontró el caracol en su jardín en agosto a lanzar una campaña para encontrar a su pareja perfecta. Pero la búsqueda del verdadero amor de Ned, quizás predeciblemente, es lenta.

Una improbable cita en el jardín

Giselle Clarkson estaba desmalezando su huerto casero en Wairarapa, en la Isla Norte, cuando un caracol que caía de las verduras de hoja llamó su atención. Clarkson, autora e ilustradora de un libro sobre la naturaleza, “The Observologist”, siente afecto por los caracoles y durante mucho tiempo había estado buscando una concha siniestra o enrollada a la izquierda.

“Sabía de inmediato que no podía simplemente tirar el caracol de nuevo a la maleza con los demás”, dijo. En cambio, envió una foto del caracol, fotografiado junto a un gasterópodo enrollado a la derecha como prueba, a sus colegas de New Zealand Geographic.

La revista lanzó una campaña a nivel nacional para encontrar una pareja para Ned, llamado así por el personaje zurdo Ned Flanders en “Los Simpson”, quien una vez abrió una tienda llamada The Leftorium. Eso explica los pronombres masculinos que algunos usan para Ned, aunque los caracoles son hermafroditas con órganos sexuales en el cuello y la capacidad tanto para huevos como para esperma.

“Cuando tienes un caracol enrollado a la derecha y un caracol enrollado a la izquierda, no pueden deslizarse hacia arriba y hacer que sus piezas se junten en la posición correcta”, dijo Clarkson. “Así que un zurdo solo puede aparearse con otro zurdo”.

No es necesario que los socios de larga distancia presenten su solicitud

El hecho de que los aspirantes románticos no necesiten ser una pareja sexual debería haber aumentado las perspectivas de Ned. Pero su bandeja de entrada ha permanecido vacía, excepto por fotos de “caracoles enrollados a la derecha optimistas e identificados erróneamente”, dijo Clarkson.

“Hemos tenido mucho entusiasmo y aliento para Ned, mucha gente que puede identificarse y realmente quiere lo mejor para ellos, como un símbolo de esperanza para todos los que buscan el amor”, dijo. “Pero hasta ahora, no se han presentado zurdos”.

Los problemas románticos identificables de Ned han atraído la cobertura de noticias a nivel mundial, pero los estrictos controles de bioseguridad de Nueva Zelanda significan que el amor a larga distancia probablemente no esté en las cartas. Sin embargo, otros caracoles enrollados a la izquierda han tenido suerte gracias a campañas públicas para encontrar pareja antes, por lo que Clarkson sigue siendo optimista.

En 2017, la muerte del caracol zurdo británico Jeremy, llamado así por el político de izquierda y amante de la jardinería Jeremy Corbyn, provocó un obituario del New York Times después de su agitada vida de dos años.

Una búsqueda para encontrar compañeros enrollados a la izquierda para Jeremy provocó el descubrimiento de dos posibles parejas, que inicialmente se preferían entre sí. Pero Jeremy finalmente lo dominó y, en el momento de su muerte, tenía 56 crías, todas enrolladas a la derecha.

Fue una oportunidad fascinante para que los científicos investigaran qué produce los caracoles enrollados a la izquierda, siendo la causa más probable una rara mutación genética. Los estudios de las granjas de caracoles en Europa llevaron a los investigadores a estimar que aproximadamente 1 de cada 40,000 caracoles es zurdo.

Probablemente esto no sea una comedia romántica

De vuelta en Wairarapa, la presencia constante de Ned en un tanque en la sala de estar de Clarkson ha provocado una vida de tranquila compañía y preguntas existenciales.

“Tal vez los caracoles no tengan un concepto de soledad”, se encontró pensando Clarkson. ¿Y si a Ned no le importara estar soltero?

Sin importar cómo el joven caracol se siente acerca de sus perspectivas, Ned probablemente tenga tiempo. Los caracoles de jardín viven de dos a cinco años y su concha sugiere que tiene unos 6 meses, dijo Clarkson.

Aún así, siente presión para verlo realizado románticamente.

“Nunca antes me había sentido tan estresada por el bienestar de un caracol de jardín común”, dijo. “Reviso a Ned casi obsesivamente”.

