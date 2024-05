Científica boricua estudia ballenas jorobadas en la costa oeste de Estados Unidos con la meta de regresar a Puerto Rico

Con la mirada puesta en regresar a Puerto Rico y aportar al conocimiento local de la especie, la científica boricua Charlene Pérez Santos investiga dos subpoblaciones de ballenas jorobadas en la costa oeste de Estados Unidos –una en peligro de extinción y otra amenazada–, a fin de determinar si su recorrido coincide con rutas de barcos y el potencial riesgo que enfrentan al trasladarse para reproducirse en una bahía de México.

De 23 años y oriunda de Arecibo, explicó que, con su análisis, busca “ver cuáles son las rutas que las ballenas están tomando, cuáles son las rutas que los barcos están tomando y si coinciden. Entonces, cuál es el riesgo que esa ballena podría tener, porque está tomando la misma ruta que el barco. Es conocer su impacto hacia las embarcaciones y pescaderías, las redes y áreas donde pescan”.

Para poder continuar su maestría, Pérez Santos cualificó recientemente para una beca del Centro Cooperativo de Ciencias de Recursos Marinos Vivos –también adscrito a la NOAA– y recibiría apoyo económico adicional. Una vez termine sus estudios, en junio de 2025, la científica prevé regresar a Puerto Rico para ayudar a estudiantes subgraduados interesados –como ella– en especializarse en mamíferos marinos.

Charlene Pérez Santos completó un bachillerato en biología marina en la UPR en Humacao. (Suministrada)

“Ahora mismo, con todas las noticias que se han visto de ballenas jorobadas en Puerto Rico u otro tipo de ballenas, (la realidad es que) no se sabe mucho al respecto (de la especie). Espero que esa sea la investigación de mi doctorado. Además, no hay nada como Puerto Rico. Puerto Rico es un paraíso y no hay nada como brindar información sobre conservación a la isla donde te criaste”, afirmó, tras agradecer el respaldo de su mentor, Joshua Stewart.

Buscó las oportunidades

Antes de llegar a la Universidad del Estado de Oregón –donde también es la primera boricua en el Instituto de Mamíferos Marinos–, la egresada de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao enfrentó un camino difícil por la alta competitividad en su área de estudios, además de su lucha interna por vencer los temores que la hicieron dudar de su capacidad para lograrlo.

“Fui criada por un papá veterano y mi mamá nunca pudo terminar sus estudios. Pero, gracias a Dios y a ellos, por su apoyo incondicional y su persistencia en todo esto, me demostraba que, ‘si tienes que luchar por algo que no necesariamente esté en Puerto Rico, hazlo”, expuso sobre los consejos de sus progenitores, Carlos Pérez y Aidyn Santos.

Una de las oportunidades que se le presentó –contó– “fue cursar un internado de la NOAA”. “Eso, para mí, fue algo grande. En ese internado, tuve la oportunidad de viajar al estado de Maine y me involucré en un proyecto que se trataba sobre la pesca que está ocurriendo allá y, a la misma vez, su relación en cómo las ballenas estaban siendo afectadas por esta pescadería. Mientras estaba allá, le dejé saber a los científicos que conocía, que estaba interesada en mamíferos marinos”, resaltó.

La joven científica admitió que tuvo dudas sobre si lograría sus metas académicas y que, incluso, profesores universitarios cuestionaron su potencial. (Suministrada)

Al regresar a Puerto Rico para completar su último año de bachillerato en biología marina, Pérez Santos no perdió tiempo y solicitó admisión en diferentes programas de universidades estadounidenses afines con su meta académica.

“Honestamente, la biología marina es la rama más competitiva para entrar. Es una rama tan cara, que las investigaciones son bien limitadas, las becas y todo eso. Obviamente, siendo estudiante de la UPR en Humacao, que no necesariamente había tenido una experiencia grande con mamíferos marinos, me invadió el síndrome del impostor (incapacidad de evaluar habilidadesde manera realista) y todas esas cosas me ponían a dudar”, admitió.

“Recuerdo que, en la UPR en Humacao, un profesor me dijo: ‘Charlene, yo creo que deberías ir pensando en otras áreas de la biología marina, porque una chica como tú no va a poder llegar hasta allá’. No era un profesor malo, aunque no veía el potencial en mí. Pero yo sabía que eso era lo que quería y quise demostrarle que yo podía ser la primera en lograrlo”, compartió.

Pérez Santos se mudó a Oregón en septiembre de 2023 y agradece cómo “las oportunidades se están abriendo donde no las hay”.

“Estoy bien agradecida de mis padres, que me enseñaron a luchar y a no rendirme. De todas las experiencias que he tenido, he aprendido que soy una que merece estar aquí, porque soy científica, mujer, latina y la primera puertorriqueña que pudo llegar aquí para cumplir este sueño”, celebró.