Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Científicos inauguran el primer depósito global de núcleos de hielo en la Antártida

Funcionan como cápsulas atmosféricas del tiempo que proveen información sobre cambios pasados experimentados por la Tierra

15 de enero de 2026 - 9:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta imagen sin fecha, publicada por la Fundación Ice Memory, aparece la Estación Concordia, donde se construye el Santuario de la Memoria del Hielo en la Antártida, para almacenar núcleos de hielo de los Alpes, que guardan la memoria de la atmósfera actual de la Tierra, y se preservan a temperaturas cercanas a los -61 °F para que las futuras generaciones de científicos puedan estudiarlos. (ENEA PNRA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Científicos en la Antártida inauguraron el miércoles el primer depósito global de núcleos de hielo de montaña, preservando la historia de la atmósfera de la Tierra en una bóveda congelada para que las futuras generaciones la estudien mientras el calentamiento global derrite los glaciares en todo el mundo.

RELACIONADAS

Un núcleo de hielo es como una cápsula del tiempo atmosférica, que contiene información sobre los cambios pasados de la Tierra en un archivo climático congelado. Debido a que los glaciares globales se derriten a un ritmo sin precedentes, los científicos se han apresurado a preservar los núcleos de hielo para futuros estudios antes de que desaparezcan por completo.

La Fundación Ice Memory, un consorcio de institutos de investigación europeos, inauguró el santuario congelado el miércoles en la estación Concordia de la Meseta Antártica. La fundación transmitió en vivo el corte ceremonial de cinta y la apertura de la cueva congelada donde se conservarán las muestras de hielo para las futuras generaciones.

Los primeros dos conjuntos de muestras de núcleos de hielo de montaña alpina fueron extraídos del Mont Blanc en Francia y del Grand Combin en Suiza y llegaron a la estación tras viajar 50 días en un rompehielos refrigerado y en un avión desde Trieste, Italia.

Durante la ceremonia de inauguración, parejas de miembros del equipo de la fundación trasladaron una caja tras otra de núcleos de hielo a la cueva, excavada profundamente en un ventisquero de nieve compactada de cinco metros de altura a una temperatura constante de alrededor de -61 °F.

“Al salvaguardar muestras físicas de gases atmosféricos, aerosoles, contaminantes y polvo atrapados en capas de hielo, la Fundación Ice Memory garantiza que las futuras generaciones de investigadores puedan estudiar las condiciones climáticas pasadas utilizando tecnologías que aún no existen”, afirmó Carlo Barbante, vicepresidente de la Fundación Ice Memory y profesor de la Universidad Ca’ Foscari en Venecia.

Paola Santiago Padua, de 26 años, es natural de Toa Baja y doctoranda en California.En octubre, llegó a la base McMurdo, operada por el Programa Antártico de Estados Unidos –una rama de la Fundación Nacional de Ciencias–, que está localizada en el extremo sur de la isla de Ross.Santiago Padua tiene como meta regresar a Puerto Rico para estudiar las aguas locales del fondo marino.
1 / 7 | De Toa Baja a la Antártida: conoce a la primera puertorriqueña en bucear bajo el hielo del continente blanco. Paola Santiago Padua, de 26 años, es natural de Toa Baja y doctoranda en California. - Foto Suministrada

El proyecto Ice Memory fue iniciado en 2015 por un consorcio de institutos de investigación: de Francia, el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible (IRD) y la Universidad de Grenoble-Alpes, de Italia, el Consejo Nacional de Investigación (CNR) y la Universidad Ca’ Foscari en Venecia, y de Suiza, el Instituto Paul Scherrer.

Los científicos ya han identificado y perforado núcleos de hielo en 10 sitios de glaciares en todo el mundo y planean transportarlos en los próximos años al santuario de la cueva para su conservación. El objetivo para la próxima década es elaborar una convención internacional para preservar y salvaguardar las muestras para que las futuras generaciones las estudien.

A medida que aumentan las temperaturas globales, los glaciares desaparecen rápidamente, y con ellos, también se desvanece información crítica sobre la atmósfera: desde el año 2000, los glaciares han perdido entre el 2% y el 39% de su hielo a escala regional y alrededor del 5% a nivel global, dijo la fundación.

“Estos núcleos de hielo no son reliquias... son puntos de referencia”, afirmó Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. “Permiten que los científicos actuales y del futuro entiendan qué cambió, cuán rápido y por qué”.

AntártidaCienciaTierra
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
