3 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteCambio climático
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un glaciar de la Antártida colapsa a una velocidad no vista desde la Edad de Hielo

El proceso de desintegración se ha producido a una rapidez diez veces superior a la media documentada

3 de noviembre de 2025 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El glaciar Hektoria en febrero de 2024 durante el trabajo de campo en la bahía Larsen B en la Antártida. Los restos de los glaciares llenan la bahía en forma de icebergs. Crédito: Naomi Ochwat. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Redacción Ciencia - No hay constancia de nada igual desde la Edad de Hielo: casi la mitad del graciar Hektoria, en al este de la Antártida, colapsó en apenas dos meses, perdiendo 8.2 kilómetros de hielo, según un estudio recogido este lunes en la revista Nature Geoscience.

Querían comprender por qué el hielo marino se había separado del glaciar una década después del colapso de una plataforma de hielo en 2002.

Mientras analizaban los datos del glaciar entre febrero de 2002 y agosto 2023 se dieron cuenta de que su superficie, que tenía unos 115 kilómetros cuadrados, se había reducido a la mitad en solo dos meses.

“Cuando sobrevolamos Hektoria a principios de 2024, no podía creer la inmensidad de la zona que se había derrumbado, por más que ya había visto las imágenes del satélite, verlo en persona me sorprendió”, señala una de las investigadoras, Naomi Ochwat, del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado (CIRES, por sus siglas en inglés).

Un desplome exprés

El objetivo de los investigadores se centró entonces en tratar de entender por qué había colapsado tan rápido. Para lograrlo, recurrieron a datos satelitales para estudiar el glaciar en diferentes intervalos de tiempo y crear una imagen sólida de su topografía y retroceso.

Buena parte de los glaciares de la Antártida son glaciares de marea, que descansan sobre el lecho marino y terminan con una lengua de hielo en el océano, que luego da lugar a icebergs.

La topografía bajo estos glaciares suele ser variada. Pueden asentarse sobre cañones profundos, montañas subterráneas o grandes llanuras planas, como es el caso del Hektoria, el glaciar descansaba sobre una llanura de hielo, una zona plana de lecho rocoso por debajo del nivel del mar.

Los investigadores ya habían descubierto que, hace entre 15,000 y 19,000 años, los glaciares antárticos con llanuras de hielo retrocedían cientos de metros al día, lo que ayudó al equipo a comprender mejor el rápido retroceso del Hektoria.

Varios terremotos ocurridos bajo la llanura de hielo del Hektoria provocaron que una gran parte del glaciar flotara repentinamente, lo que dio lugar a que el hielo se desprendiera rápidamente.

Al flotar, quedó expuesto a las fuerzas del océano, que abrieron grietas desde la parte inferior del glaciar, que a su vez se unieron con las grietas expuestas desde la parte superior, provocando que la mitad de la superficie se desprendiera y se rompiera.

“El retroceso de Hektoria es impactante: este tipo de retroceso ultrarrápido realmente cambiaría las predicciones para otros glaciares más grandes de la Antártida. Si se dieran colapsos de estas dimensiones, se podría acelerar enormemente el aumento del nivel del mar”, añade Ochwat.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
