“Es un héroe de cuatro patas”: un chihuahua ayuda a rescatistas a encontrar a un hombre que cayó en un glaciar

El hombre, cuya identidad no fue revelada, estaba explorando el glaciar Fee en el sur de Suiza el viernes cuando rompió un puente de nieve y cayó casi ocho metros (unos 26 pies), según Air Zermatt, una empresa de rescate, entrenamiento y transporte.

“Imaginen si el perro no hubiera estado allí. No tengo idea de lo que le habría pasado a este hombre. Creo que no habría sobrevivido a esta caída en la grieta”, dijo por teléfono Bruno Kalbermatten, portavoz de Air Zermatt.