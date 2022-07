La construcción de The Cliff Villas Hotel and Country Club, en Aguadilla, viola la Ley federal de Agua Limpia, informó ayer, miércoles, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), que emitió una orden administrativa de cumplimiento contra los desarrolladores The Cliff Corp. y Grupo Caribe, LLC para que detengan las descargas pluviales y escorrentías provenientes del proyecto y eviten que desemboquen en el océano Atlántico.