El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), revalidó ayer, jueves, como campeón –por segundo año consecutivo– en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum, organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).