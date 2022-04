Los jóvenes Kelotchi S. Figueroa y Guillermo Correa Otero fueron dos de los 21 estudiantes y egresados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) seleccionados para recibir la prestigiosa beca “Graduate Research Fellowship Program (GRFP)” de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés).

En días recientes, el GRFP anunció la selección de 2,193 jóvenes de diferentes instituciones acreditadas por Estados Unidos, los cuales recibirán apoyo financiero para sus estudios graduados e investigaciones científicas. Los galardonados obtendrán un estipendio anual de $34,000 y $12,000 para gastos educativos, por tres años, una vez culminen su segundo año de estudios doctorales.

De acuerdo con Figueroa, estudiante subgraduado del programa de Física y Electrónica de la UPR en Humacao, el proceso de solicitud fue “retante”, ya que tuvo que desarrollar un proyecto enfocado en ciencia de materiales, que, a su vez, brinde un impacto intelectual y social para las futuras generaciones.

“Al recibir esta beca, me doy cuenta de que me he podido desarrollar como un científico competente y me da la confianza para seguir esta trayectoria como estudiante graduado. Gracias a esta subvención, puedo enfocarme completamente en un proyecto de investigación en ciencia de materiales que me apasiona”, compartió.

“A la misma vez, me sentí satisfecho por las largas horas invertidas y agradecido por la ayuda que recibí de mi mentor, el profesor Nicholas Pinto, investigadores, y el programa ‘Partnership for Research and Education in Materials’ (PREM), que han sido un factor importante en mi desarrollo como científico”, destacó Figueroa.

Por otro lado, Correa Otero, estudiante subgraduado del programa de Química de la UPR en Cayey, relató que “no fue tarea fácil”, ya que tuvo que dedicarle mucho tiempo a la lectura de artículos científicos para poder desarrollar una propuesta de investigación completa y coherente limitada a dos páginas.

“Cuando recibí la noticia, fue uno de los momentos de mayor felicidad en mi vida, porque trabajé muy duro para obtener esta beca. A pesar de mi gran esfuerzo, no esperaba recibir el premio debido a su gran competitividad, por lo que fue una gran sorpresa para mí... ¡y vaya qué sorpresa!”, describió.

“Esto representa una oportunidad para no tener que preocuparme por conseguir fondos y solo dejar que la ciencia fluya. Este gran prestigioso premio me abre muchas puertas para elegir el laboratorio y tipo de investigación en química que quiero durante mis estudios graduados, además de servir como un gran indicador de mi capacidad científica para futuras oportunidades luego de graduarme, añadió.

Correa Otero agradeció a su mentora, la profesora Vihba Bansal, y al programa PREM por todo el apoyo que le han brindado durante su desarrollo científico.

Ambos son candidatos a graduación para mayo de 2022 y se encuentran en preparaciones para comenzar sus estudios doctorales en la Universidad de Michigan Ann Arbor y la Universidad de Pensilvania, respectivamente.

Además de los 2,193 jóvenes seleccionados, 1,377 estudiantes recibieron mención honorifica por parte de la NSF, incluyendo 21 de la UPR.

Entre las UPR representadas por estudiantes que fueron seleccionados como becarios o recibieron mención honorifica, se encuentran los recintos de Aguadilla, Cayey, Humacao, Mayagüez, y Río Piedras y Ponce.

Desde 1952, más de 60,000 estudiantes han recibido la beca del GRFP, de los cuales más de 40 becados han recibido premios Nobel.

El autor tiene un doctorado en Biología Celular y Molecular, y es profesor y director de programas de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.