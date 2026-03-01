Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Instan a empresas, entidades y escuelas puertorriqueñas a participar del Premio Zayed a la Sostenibilidad

Los ganadores recibirán apoyo financiero para amplificar sus proyectos comenzando en $25,000

1 de marzo de 2026 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Premio Zayed a la Sostenibilidad ha impactado la vida de más de 400 millones de personas desde 2008. (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y escuelas secundarias puertorriqueñas podrán competir por cuantías entre $25,000 y $1 millón para amplificar sus impactos sociales a través de la convocatoria del Premio Zayed a la Sostenibilidad, galardón global de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que recompensa iniciativas con soluciones innovadoras.

RELACIONADAS

Este año, en su decimoctava edición, el Premio invitó a los participantes a presentar soluciones en seis categorías: salud, alimentación, energía, agua, acción climática y escuelas secundarias globales.

“El Premio Zayed a la Sostenibilidad refleja el compromiso de los EAU con el impulso de soluciones que generan un impacto real y medible. Al promover la innovación en todas sus formas, desde enfoques liderados por las comunidades hasta tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el Premio apoya soluciones que mejoran vidas y llegan a los más vulnerables”, expresó Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU y director general del Premio, por escrito.

En 2022, la joven dominico-puertorriqueña Aurora Badillo Calderón ganó $100,000 tras participar del Premio en la categoría de escuelas secundarias globales, con una propuesta que convertía el aceite de cocina usado en biodiésel para alimentar el generador del Instituto Iberia de la República Dominicana, un colegio privado del vecino país, y mejorar el medioambiente.

Como parte de la solicitud, los participantes deben demostrar los resultados comprobados de sus propuestas y cumplir con los criterios de evaluación en cuanto a impacto, innovación e inspiración.

A partir de este año, se introdujo un modelo de financiación que destinará un fondo total de $7.2 millones, distribuido en $1 millón para los ganadores de las cinco categorías organizativas, $150,000 para los ganadores de la categoría escuelas secundarias globales, $100,000 para los finalistas de las cinco categorías organizativas y $25,000 para los finalistas de escuelas secundarias globales.

La evaluación de las candidaturas incluirá la revisión del cumplimiento con los criterios fundamentales del Premio, un análisis del Comité de Selección compuesto por paneles de expertos internacionales independientes para cada categoría y, finalmente, los finalistas se presentarán al Jurado del Premio que elegirá por unanimidad a los ganadores.

Los ganadores se anunciarán en la Ceremonia de Premiación, en enero de 2027, en Abu Dhabi.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad ha impactado la vida de más de 400 millones de personas desde 2008, a través de su iniciativa para empoderar a los creadores de cambios globales y continúa el legado de Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador de los EAU.

La fecha límite para presentar solicitudes es el 15 de junio.

Tags
Abu DhabiOrganizaciones sin fines de lucroPequeños negociosEscuelasDesarrollo sostenible
