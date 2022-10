El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investiga un evento de presunta contaminación y mortandad de peces y langostinos en el lago de la Hacienda Campo Rico, en Carolina, ocurrido un día después del paso del huracán Fiona y por el que la gerencia de la finca responsabiliza al vertedero aledaño, una imputación que es rechazada por el operador de esa instalación.

El pasado 6 de octubre, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA visitó la hacienda tras recibir una querella, que luego fue referida a la Junta de Calidad Ambiental, adscrita a la agencia, “para las investigaciones pertinentes”.

“Aparente y alegadamente, bajaron aguas del área del vertedero de Carolina, de una charca de retención, y estas aguas entraron al laguito que tiene la hacienda ocasionando contaminación y la muerte de los peces y langostinos que se encontraban allí. Se procedió a pasar por el área del lago, pero ya no se visualizaba ningún tipo de muerte de especies”, se indica en el informe del Cuerpo de Vigilantes, del que El Nuevo Día obtuvo copia.

Al momento de esta publicación, Joel Seijo, portavoz del DRNA, no dio detalles sobre qué acciones adicionales, si alguna, se han tomado en torno a la denuncia.

Posteriormente, el 17 de octubre, Campo Rico se querelló ante la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) imputándole al Municipio de Carolina (dueño) y Caribbean Fleet Solutions (subsidiaria de ConWaste, operador) daños en agua, suelo, humedales, zona kársica y vida silvestre por el derrame de “aceite oscuro” presuntamente proveniente del vertedero.

En esta otra querella, de la que este diario también obtuvo copia, se hace referencia a tres derrames, ocurridos el 19, 23 y 24 de septiembre, tras eventos de lluvia relacionados con Fiona. En múltiples fotos en el documento, se observa el agua marrón, peces y langostinos muertos, pailas etiquetadas como aceite hidráulico y desengrasante industrial, y contenedores con el logo de ConWaste.

Brenda Reyes, portavoz de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, confirmó el recibo de la denuncia, pero aclaró que fue referida al DRNA por ser la agencia con jurisdicción primaria.

Los langostinos del lago eran pescados regularmente para consumo local. (Suministrada)

“Llevamos 30 años en la finca y nunca habíamos visto algo así. Hemos pasado tormentas y huracanes aquí y es la primera vez que nos pasa algo como esto, lo que nos levantó una bandera de alerta. Cuando empezamos a dar para atrás, vemos que tenemos aguas contaminadas con aceites y lixiviados (jugos de la basura) porque estamos al lado del vertedero”, afirmó, entretanto, Luis Rivera Ortiz, presidente de Carribbean Golf Academy y codueño de Campo Rico.

“Ellos tienen charcas de retención y nosotros tenemos un lago, atrás de la finca, en el que nos visitan más de 50 mil turistas al año. Entiendo que nos contaminaron el lago… el vertedero nos está causando daños y no tan solo en lo ambiental, sino también en lo turístico”, añadió.

Según Rivera Ortiz, el vertedero de Carolina “está en violación” de la Ley federal de Agua Limpia desde 2019, “pero siguen tirando basura”. No obstante, tanto la EPA como el DRNA reiteradamente han establecido que esta instalación es una de las pocas que opera en cumplimiento ambiental en la isla.

En esa línea, el presidente de ConWaste, Carlos Contreras, negó las imputaciones de operación inadecuada en el vertedero, las cuales, dijo, “son parte de un historial de reclamaciones sin fundamento”.

Contreras argumentó que no usan pailas de aceite hidráulico y desengrasante industrial, sino drones de 55 galones, y que los contendores con el logo de la compañía “no son contaminantes porque son de reciclaje”. Por lo tanto, “lo que se ve en las fotos (de la querella ante la EPA) pudo haber salido de cualquier otro sitio o puesto allí”.

“Nosotros disponemos de nuestros aceites y desengrasantes de la manera apropiada, y nuestras charcas de retención están diseñadas para eventos de lluvia no solo de 100 años, sino mucho más fuertes. Son charcas que recogen aguas superficiales, no aceites ni contaminantes”, añadió, tras indicar que, al oeste de la hacienda, hay otra charca de retención que no pertenece al vertedero y que “pudo desbordarse” con las lluvias de Fiona.

