Invitan a evento de reciclaje de celulares y otros equipos electrónicos este sábado en Hatillo

El crecimiento del sector de la tecnología ha resultado en la creación de unidades que se mejoran a sí mismas cada año. Un celular nuevo se volverá obsoleto cuando salga la versión aún más actualizada, trayendo el problema de dónde disponer de los aparatos que no se usarán más. A veces, se quedan en una gaveta en casa indefinidamente, pero, en otras ocasiones, se pueden encontrar abandonados hasta en la orilla de una playa.

En busca de una solución, este próximo sábado, 14 de junio, entre 9:00 a.m. y 2:00 p.m., habrá un evento al que la ciudadanía podrá llevar sus equipos electrónicos en desuso para reciclar. Organizado por la organización Recicla Tu Cel, tendrá lugar en el Mercadillo de la Plaza José R. Millán, en Hatillo .

“Nos hace falta reciclar más porque, si no, nos vamos a inundar de basura, y esa basura va a contaminar la vida de nuestros hijos y nietos” , dijo Marchany López, al destacar la importancia de establecer centros de acopio para manejar adecuadamente los residuos.

Para Marchany López, organizar el evento es parte de una misión personal y comunitaria. “A los 60 años, me vas a llamar y preguntar qué estoy haciendo, y te voy a responder: reciclando celulares. Esto es mi misión y pasión de la vida” .

La participación es gratis. No se aceptarán baterías, monitores ni impresoras. Más información aquí .

La autora tiene un bachillerato en Biología y Antropología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.