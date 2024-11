Joven adapta al ambiente de Puerto Rico sistema para generar aire fresco en los salones de clases

Frente al calor extremo y su impacto en los estudiantes de las escuelas públicas, una alumna de Robinson School, en San Juan, adaptó al ambiente de Puerto Rico un sistema diseñado para generar aire fresco en edificios, que permitiría aliviar las condiciones sofocantes en los salones de clases.

Leilani Morales, de 17 años, plasmó esta idea en la feria científica del colegio donde estudia desde noveno grado, ganando varios reconocimientos, incluido el premio a la exhibición más destacada de la Asociación de Ciencias e Ingeniería de Yale. Además, se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar la beca Rise, un prestigioso programa para jóvenes comprometidos con la comunidad, y que le permitirá ir a una cumbre en Londres el próximo año.

“Me encanta poder representar a Puerto Rico, porque tal vez no tenemos tanta representación en las carreras en ciencias y matemáticas, y me gusta dar esa oportunidad a que Puerto Rico brille en estas carreras profesionales. Y me encantaría poder ser parte de ese grupo de chicas que pueden empoderar a otras para que continúen y puedan hacer lo mismo por Puerto Rico”, resaltó Morales.

El proyecto de la joven adaptó a las condiciones locales el sistema “Earth Air Tunnel”, técnica para generar aire fresco en verano y caliente en invierno. En esencia, este proceso circula el aire exterior a través de tuberías instaladas en lo profundo de la superficie terrestre, donde la temperatura se mantiene constante durante todo el año. Esto provoca que se produzca un intercambio de calor mientras el aire pasa por el sistema de tuberías instalado.

“El sistema se aprovecha del hecho de que bajo tierra es más frío y, básicamente, como funciona es que tiene una parte que es como una torre que captura el aire del entorno (‘wind tower’ o ‘wind catcher’, en inglés), entonces, ese aire baja bajo tierra, se enfría y nuevamente sube a los salones. Cuando está en ese momento bajo tierra, entonces, se enfría”, señaló la estudiante de cuarto año, en entrevista con El Nuevo Día.

Con el modelo que creó, Morales hizo pruebas –por dos días– para medir la eficiencia del proyecto, tomando la temperatura cada cinco segundos en un salón que tenía el sistema versus otro que no lo tenía. El nivel de eficiencia no fue tanto como esperaba, pero eso pudo deberse a que era un modelo pequeño y no la estructura en tamaño real.

“Dentro de mis conclusiones, encontré que podría ser una buena manera para mitigar las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, ya que el aire acondicionado consume más energía y, entonces, contribuye más dióxido de carbono al ambiente comparado con este sistema que propuse”, explicó.

La estudiante se mostró confiada en que este sistema podría ser una herramienta para mitigar el calor que enfrentan los estudiantes del sistema público de enseñanza. De hecho, el Departamento de Educación anunció, en días recientes, que tendría que invertir más de $500 millones para instalar acondicionadores de aire en 404 planteles, según un estudio.

“Es un derecho que los estudiantes puedan recibir una buena calidad de educación, no importa donde se encuentren”, opinó Morales, al añadir que este sistema se usa en países como India. Según estudios, el “Earth Air Tunnel” es ideal en países donde las diferencias en temperatura por temporada son significativas.

La adolescente destacó que sus logros han sido posible gracias al Programa de Becas Académicas, del cual se beneficia desde su llegada a Robinson School, en 2021, y cuya convocatoria está abierta hasta el próximo 1 de diciembre para el año escolar 2025-2026.

Paola González, directora de Admisiones de Robinson School, detalló que la convocatoria de la beca está disponible para estudiantes de nuevo ingreso, de escuelas públicas y privadas, de séptimo a undécimo grado y sin distinción de su situación económica. Los requisitos incluyen haber aprobado el examen de ingreso al colegio, presentar un nivel académico con un mínimo de 3.8 (GPA) y una conducta de excelencia. Además, los interesados deben cumplir con un proceso de entrevistas.

“Lo que más queremos es que vengan, que se atrevan (a solicitar). Tenemos los recursos ahora mismo. (…) Se supone que (al 1 de diciembre) hayan sometido todos los documentos para poder pasar por el proceso”, indicó sobre la beca.

Agregó que, una vez seleccionado, el o la estudiante beneficiado mantiene la asistencia económica cada año, hasta que se gradúa, siempre y cuando conserve su nivel académico.