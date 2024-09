Reabre Isla de Mona mientras continúa activa en la Policía la búsqueda del cazador desaparecido en febrero

Sin avances pesquisa de la Policía

Por otro lado, el teniente Armando Morales Igartua , director de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, indicó a El Nuevo Día que la reapertura de Isla de Mona no significa que se da por terminada la investigación en el caso de Cordero Adorno, cuya desaparición fue reportada el pasado 21 de febrero.

“La investigación sigue y seguirá abierta hasta tanto se localice la persona”, afirmó. “Hasta el momento, la búsqueda ha sido infructuosa. No hay ninguna información adicional, se había hecho todo lo relacionado con la ubicación del dispositivo del teléfono que él tenía. La última información fue cuando (Cordero Adorno) se trasladaba hacia allá y cuando llegó, pero el lugar exacto y eso, las compañías (de teléfono) no pudieron proveer eso debido a que no hay señal en el área”, agregó.