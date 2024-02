Isla de Mona: un destino colmado de belleza y peligro

Aunque pudiese sonar ideal para cualquier amante de la naturaleza por tratarse de un paraíso esmeralda que no ha sido tocado por el urbanismo ni la construcción humana, la Isla de Mona no es el destino placentero ni el pasadía ameno que algunos pudiesen pensar.

“Isla de Mona no es lo que todo el mundo piensa, que voy a llegar allí y va a ser un terreno fácil de caminar. La isla es preciosa, te vas a encontrar con unas vistas espectaculares, tiene sus encantos y tiene sus cuevas… pero el terreno es hostil” , relata el cazador Christopher Moreno quien lleva más de 25 años visitando la reserva.

“Mayormente en la meseta, la piedra es como si fuera un tipo de coral, una piedra filosa… Además de eso, hay calor excesivo. La flora no es vegetación alta, así que casi no hay sombra. La mayoría de las veces que tú vas a caminar la isla en la parte de arriba es bajo sol, así que hay que mantenerse bien hidratado, llevarse sus comidas, sus líquidos para poder hacer actividad allá arriba” , comentó el también capitán de uno de los navíos certificados para llevar visitantes a Mona.

“Además de las piedras filosas, la isla es una mina de cactus. Donde quiera que tú mires vas a ver cactus, vas a pisar cactus, te vas a enredar con cactus. No es fácil caminar la isla y mucho menos si no la conoces y no llevas a alguien que sepa caminarla. Es fácil perderse”, expresó Moreno.