“Se unió un grupo de expertos en cuevas”: esperanzados en encontrar con vida a cazador perdido en Isla de Mona

Aparte de una toalla, no hay pistas

“Hay un grupo que sigue revisando cerca de donde él salió porque él tiene dos bultos, uno grande y uno pequeño, y él se llevó el pequeño. Asumimos que no tenía intención de ir tan lejos, pero no vamos a descartar toda la isla por si acaso decidió seguir más lejos, pero no, la concentración está en áreas más cerca de donde él salió”, detalló Trabal.

“Ese teléfono está inactivo desde el mismo día 17 hasta el día de hoy. Se monitorea todos los días. No ha tenido señal en ese tiempo. Incluso, ellos mandan una señal a ver su latitud y longitud, aunque no lo estén usando, y no aparece. Ese aparato, donde esté, está apagado o no tiene nada de señal. No hay indicación que estuvo en algún momento en algún sitio”, afirmó.