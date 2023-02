La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) seleccionó como AAAS Fellow al catedrático del Departamento de Ingeniería Química, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Arturo José Hernández Maldonado, por sus esfuerzos en nombre del desarrollo de la ciencia.

El reconocimiento se trata de una premiación que se remonta al 1874, y que distingue, con un certificado y una roseta, a un grupo de científicos, ingenieros e innovadores que se han destacado en la investigación, la enseñanza, la tecnología, la administración en el mundo académico, la industria y el gobierno.

Del mismo modo, sobresalen en la comunicación e interpretación de la ciencia al público.

“Usted está siendo honrado por sus distinguidas contribuciones al avance de la disciplina de la química a través de la síntesis y caracterización de materiales nanoporosos y aplicaciones para eliminar contaminantes ambientales”, expresó la principal oficial ejecutivo de la AAAS, Sudip Parikh, en una carta a Hernández Maldonado.

“Me siento honrado por esta distinción y me hace meditar sobre cuánto tiempo ha pasado. ¡Ya llevo más de 20 años como investigador! De manera, que es una oportunidad que ofrece una perspectiva del trabajo que hacemos desde nuestro laboratorio y los alcances que ha tenido. Estoy muy agradecido por este peldaño y por el grupo de trabajo de estudiantes graduados y subgraduados que me ha acompañado en la ejecución de las ideas de investigación”, indicó el también doctor.

Por su parte, el rector del RUM, Agustín Rullán Toro, felicitó al catedrático por este importante logro.

“Nos honra contar con el doctor Hernández Maldonado como parte de nuestro grupo de talentosos educadores e investigadores. Su larga trayectoria investigativa desde el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico (UPR), le hacen merecedor de esta importante distinción. ¡Muchas felicidades y enhorabuena!”, sostuvo.

Hernández Maldonado realizó sus investigaciones en la remoción de dióxido de carbono por medio de adsorción y la remoción de contaminantes emergentes del agua, como, por ejemplo, fármacos y artículos de uso personal, utilizando adsorbentes.

“Desde el 2005, aproximadamente, llevo trabajando en el área de remoción de contaminantes emergentes de cuerpos de agua. Esa es un área a la que todavía no se le presta mucha atención en la sociedad porque no hay legislación oficial (...) Imagino que mirarán hacia atrás y buscarán trabajos que nosotros y otros científicos alrededor del mundo hemos realizado para ver cómo lidiar con el problema, pero por el momento el impacto de esa área va a depender mucho de lo que la Ley prescriba para tratar agua para el consumo y todavía no hemos llegado ahí, lamentablemente”, afirmó sobre uno de sus estudios.