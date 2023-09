Para cuando culminen las labores de limpieza en la playa Crash Boat, en Aguadilla, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) habrá removido hasta seis toneladas de sargazo del área, estimó en la tarde del viernes el asesor técnico de la secretaria, Anaís Rodríguez.

Ricardo Colón, quien también es el oficial de manejo del Corredor Ecológico del Noreste, describió a El Nuevo Día que la agencia determinó, tras una evaluación en persona, que el evento de acumulación de la macroalga en dicho lugar es uno “de moderado a extremo”, porque cubrió toda la playa y provocó el cierre de negocios, lo que redundó en impactos ecológicos y socioeconómicos, respectivamente.

Explicó que la evaluación es cualitativa y, durante su ejecución, se deben considerar tres criterios: cantidad, impacto y extensión geográfica. El ejercicio es parte de las nuevas disposiciones contenidas en el protocolo de mitigación de sargazo confeccionado por el DRNA.

“Te puedo decir que ayer se sacaron, aproximadamente, tres toneladas. Eso es más o menos como 12 yardas o 36 pies cúbicos, aproximadamente. Pero al final del día de hoy, debemos estar llegando -esto es un estimado total- pero no me sorprendería que estemos sacando de ahí quizás entre cuatro y seis toneladas”, apuntó en entrevista telefónica.

Respecto a la evaluación, detalló que será un ejercicio a aplicarse “por cada evento (de sargazo)”en las costas de Puerto Rico e incluye calcular el nivel de impacto de acuerdo con una escala basada en los citados criterios. Por cada cada uno de los tres criterios citados en esta historia, el personal deberá escoger entre una escala del 1 al 3 para luego comparar con una rúbrica de niveles que van del 1 al 9, siendo este último el más alto (extremo).

“Todos los negocios tuvieron que cerrar, la playa estaba vacía, porque la gente se estaba yendo y eso es un impacto económico. Había sargazo en el agua, eso es un impacto ecológico y en cuestión de extensión geográfica, toda la playa estaba cubierta desde la Peña (Blanca) hasta el muelle (en Crash Boat)”, resaltó Colón.

“Cuando sumamos, (el resultado) dio ocho, que en nuestra escala es un evento moderado a extremo”, agregó.

Al momento de esta publicación, la playa continuaba cerrada y el funcionario mencionó que la Policía Municipal de Aguadilla se encontraba en el lugar para prevenir que personas entraran al lugar y atrasaran las labores de limpieza.

El sargazo es removido con una de las seis sargaceras (tractores industriales) que adquirió el DRNA a un costo de $900,000.

“Entiendo que ya para hoy por la tarde se deben estar acabando los trabajos. Obviamente, el que acuda se encontrará con la playa cerrada”, indicó Colón.

Cuestionado sobre si existe un estimado de impactos en dinero no generado entre los negocios que tuvieron que cerrar a consecuencia del sargazo, el funcionario reiteró que la evaluación del evento es cualitativa y no cuantitativa, por lo que dicha cantidad no se ha estimado.

Añadió, no obstante, que la consideración de pérdidas económicas se limitaría a eventos extremos por acumulación de sargazo.

Al tiempo, mencionó que “ecológicamente” la calidad de agua en el área de Crash Boat “se veía bien” y no habían identificado mortandad de peces y otros animales, al momento de esta publicación.

El evento de acumulación de sargazo en la playa Crash Boat servirá para la creación de una base de datos que visibilizará la frecuencia, volumen e impactos de esta macroalga a través de las costas de Puerto Rico, afirmó Colón, quien solicitó a la población escribir al correo electrónico sargazo@drna.pr.gov para reportar cualquier acumulación de sargazo que amerite atención del DRNA.