El Servicio Forestal de Estados Unidos publicó sin anunciar en octubre una serie de documentos con información sobre avistamientos del legendario “Pie Grande”, una criatura con características de simio y que además causa sensación para muchos interesados en las leyendas urbanas.

Según reportó el New York Times, los tres documentos divulgados al público detallan, entre otros asuntos, un supuesto avistamiento de huellas atribuidas al “críptido” en el estado de Montana durante la década de 1940.

“Si las huellas fueron falsificadas alguien se tomó mucha molestia y detalle”, escribió el investigador Rodney Johnson sobre las huellas encontradas que anteriormente fueron catalogadas como una broma.

De acuerdo a Johnson, la huella documentada fue hecha por algo de más de 300 libras de peso y que camina en dos pies.

El medio entrevistó al profesor David Daegling, antropólogo de la Universidad de Florida y que además publicó un libro sobre Pie Grande en 2004, pero este desestimó la revelación del documento como información usual y conocida de la criatura.

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Sin embargo, para Rick Foss, miembro de la North American Wood Ape Conservancy, una organización dedicada a buscar a Pie Grande, los documentos eran un eco de lo que personas que han divisado a la criatura mítica han narrado.