El capítulo estudiantil Students for the Exploration and Development of Space (SEDS), del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), revalidó ayer, jueves, como campeón –por segundo año consecutivo– en el 2020 Revolutionary Aerospace Systems Concepts Academic Linkage (RASC-AL) Forum, organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).

En la competencia, que se realizó el miércoles y sus ganadores fueron anunciados ayer, el equipo del RUM –de 33 integrantes– presentó su proyecto conocido como Exploration Multi-Purpose Rover for Expanding Surface Science (EMPRESS), el primer vehículo de exploración lunar multiusos diseñado por estudiantes de Puerto Rico.

“Logramos algo histórico. Fuimos de nunca haber participado, a ganar por primera vez como novatos de la competencia, y ahora estamos celebrando nuestro segundo campeonato ante las mejores universidades de Estados Unidos”, indicó Wilbert Andrés Ruperto Hernández, capitán del grupo.

“Presentamos un vehículo con varios usos, que, a su vez, puede expandir el rango de exploración robótica y de los humanos en la superficie lunar”, añadió.

(Suministrada)

Según Ruperto Hernández, el EMPRESS es un proyecto revolucionario en la NASA, que ha llamado la atención de varias industrias aeroespaciales.

Dijo que, finalizada la competencia, comenzarán a trabajar en la preparación del vehículo para tenerlo disponible en futuras misiones comenzando en 2023.

“Nuestro vehículo lunar está diseñado para dar apoyo y como método de transporte para los astronautas de la misión Artemis, que es el próximo proyecto de la NASA, donde se espera llevar a la primera mujer y el próximo hombre al polo sur de la Luna”, narró el joven, quien recientemente culminó su tercer año de estudios en el Departamento de Ingeniería Mecánica.

Resaltó que el vehículo EMPRESS tiene cámaras, que viabilizan la transmisión de imágenes de alta definición, además de sensores y sistemas robóticos para la recolección de muestras lunares, que serían enviadas a la Tierra para ser analizadas en más detalles por científicos.

“Nuestro vehículo les permitiría a los astronautas cubrir grandes distancias y llevar a cabo más actividades científicas de las que realizarían sin tener un vehículo que los transportara”, puntualizó.

Resiliencia boricua

De otro lado, Ruperto Hernández contó que tenían planes de competir por primera vez en 2018, pero el huracán María lo impidió.

Sin embargo, el año pasado, fueron los primeros boricuas en competir en RASC-AL, logrando el primer lugar en varias categorías de la competencia.

De hecho, el capitán del capítulo estudiantil destacó que, para competir este año, el diseño del nuevo vehículo lunar les tomó 10 meses de preparación, y están orgullosos de haber cumplido con su misión.

“Definitivamente, los terremotos y la pandemia del COVID-19 trajeron muchos retos para nuestro equipo este año, pero eso no nos detuvo, ya que queríamos representar a nuestra isla dignamente e ir por ese segundo campeonato”, dijo en entrevista con El Nuevo Día.

Orgullo colegial

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitó a los jóvenes, quienes, desde que se constituyeron como equipo, han demostrado gran pasión, resiliencia y compromiso por este proyecto.

“Me siento superemocionado y orgulloso de estos colegiales, y esto me da la certeza de que el futuro de Puerto Rico está en buenas manos. Honestamente, cuando vi que triunfaron, hasta las lágrimas se me salieron de la emoción. Este campeonato tiene un gran significado para mí personalmente, ya que representa a todos nuestros estudiantes, nuestra UPR y al Colegio de Mayagüez. Deseo que sigan teniendo mucho éxito, que cumplan con todas sus metas y pongan el nombre de Puerto Rico en la Luna”, dijo.

Los estudiantes del RUM compitieron con universidades de élite en el campo aeroespacial, tanto de Estados Unidos como de otros países, incluyendo a Georgia Institute of Technology, University of Maryland, Virginia Tech, University of Illinois, Delft University of Technology, University of Texas at Austin, entre otras.

Finalmente, los campeones ahora están esperando que la NASA y la industria aeroespacial considere oficialmente la inclusión del vehículo EMPRESS en misiones futuras.

“El premio de primer lugar es un viaje a una conferencia bien importante de la NASA, y esperamos que la pandemia de COVID-19 lo permita”, concluyó Ruperto Hernández, quien espera convertirse en astronauta.