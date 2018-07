El buque de expedición Nautilus localizó y recuperó fragmentos de una inusual y enorme caída de meteoritos que se observó en el Santuario Marino Nacional de la Costa Olímpica de la NOAA frente a la costa de Washington, informó en su sitio web la organización de exploración marina.

ROVs were deployed from @EVNautilus to search for meteorite fragments from a meteorite fall on 3/7/18. Watch live & hear from experts like our very own Dr. Marc Fries, as a variety of different tools are used to sample the seafloor, attempting to recover meteorite fragments. pic.twitter.com/kgbmXAk1OT