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Astronautas del Artemis II buscan batir el récord del Apollo 13

Están a punto de establecer un récord de distancia, viajando a más de 400,000 kilómetros de la Tierra antes de circundar la Luna y volver

4 de abril de 2026 - 4:40 PM

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Artemis II está a punto de establecer un récord de distancia para los seres humanos, viajando a más de 400.000 kilómetros de la Tierra antes de dar una vuelta en U detrás de la Luna y volver a casa sin detenerse ni entrar en órbita lunar.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston- A más de la mitad del camino hacia la Luna, los astronautas del Artemis II brindaron el sábado en Canadá mientras se preparaban para su histórico vuelo lunar, que les permitirá adentrarse en el espacio más que los astronautas del Apolo.

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Los tres estadounidenses y el canadiense llegarán a su destino el lunes y fotografiarán la misteriosa cara oculta de la Luna. Se trata de la primera tripulación que viaja a la Luna en más de 53 años, retomando el vuelo donde lo dejó el programa Apolo de la NASA.

“La Tierra es bastante pequeña y la Luna está creciendo”, informó el piloto Victor Glover.

Artemis II está a punto de establecer un récord de distancia para los seres humanos, viajando a más de 400,000 kilómetros de la Tierra antes de dar una vuelta en U detrás de la Luna y volver a casa sin detenerse ni entrar en órbita lunar. El récord lo ostenta actualmente el Apolo 13.

La Agencia Espacial Canadiense celebró el papel del país en la misión, hablando desde Quebec con el astronauta Jeremy Hansen mientras se dirigía a su cita lunar. Hansen es el primer ciudadano no estadounidense que viaja a la Luna.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.La misión Artemis II devolverá a la humanidad a la órbita de la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.Más adelante, Artemis IV proyecta marcar el regreso de astronautas a la superficie lunar para 2028, en un esfuerzo por emular y expandir los logros del programa Apolo y establecer una presencia humana más sostenida en el satélite natural.
1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP

“Hoy está haciendo historia para Canadá”, declaró Lisa Campbell, Presidenta de la Agencia Espacial Canadiense. “Mientras le vemos dar este audaz paso hacia lo desconocido, dejemos que su viaje nos recuerde que el futuro de Canadá lo escriben quienes se atreven a llegar más lejos”.

En la conexión televisada en directo, Hansen dijo que ya ha presenciado vistas “extraordinarias” desde la cápsula Orion de la NASA.

Hansen, Glover, Reid Wiseman y Christina Koch son los primeros astronautas lunares del mundo desde la tripulación de tres del Apolo 17 en 1972. Koch y Glover son la primera mujer y el primer astronauta negro en llegar a la Luna, respectivamente.

Su misión de casi 10 días, que finalizará con un amerizaje en el Pacífico el 10 de abril, es el primer paso de los audaces planes de la NASA para crear una base lunar sostenible. El objetivo de la agencia espacial es que dos astronautas alunicen cerca del polo sur lunar en 2028.

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