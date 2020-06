El proyecto “Recruiting, Retaining, and Engaging Academically Talented Students from Economically Disadvantaged Groups into a Pathway to Successful Engineering Career”, mejor conocido como Engineering PEARLS, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recibió una subvención de $100,000 de la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, en ingés), informó hoy, sábado, la institución.

Con los fondos, se podrá extender la base de becas del programa y los esfuerzos de investigación, de cómo incrementar el éxito de estudiantes talentosos de bajos recursos que cursan su bachillerato en el Colegio de Ingeniería del RUM.

La misión principal de PEARLS es aumentar la retención y desarrollar al máximo la carrera académica de estos jóvenes talentosos de grupos socioeconómicos desventajados en Puerto Rico.

“Esta subvención responde al acercamiento de nuestro equipo de trabajo a la Fundación Nacional de la Ciencia, para tratar de llegar hasta estudiantes que conocemos que fueron impactados por los eventos sísmicos que ocurrieron en la isla a principios de año y que ahora también vuelven a ser afectados por los efectos de la pandemia”, dijo en un comunicado de prensa el doctor Manuel A. Jiménez Cedeño, investigador principal de la propuesta y catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras.

“Queremos llegar a estos colegiales que se esfuerzan para alcanzar logros académicos; ayudarlos a mitigar el efecto que pueda tener la carga emocional y económica que se deriva de todas estas situaciones y apoyarlos en alcanzar su meta de graduarse a tiempo de nuestro querido recinto”, agregó.

Por su parte, la doctora Nayda G. Santiago Santiago, líder del programa de Mentores Pares de PEARLS y catedrática del Departamento, expresó que “recibir esta nueva dádiva representa una oportunidad para apoyar a un número significativo de estudiantes que, en estos momentos, está pasando por muchas necesidades. Es una forma de mejorar la retención de los programas de Ingeniería del recinto”.

El doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR, y el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, destacaron los méritos de la propuesta de PEARLS, que la hizo merecedora de esta nueva subvención.

“Nuestras felicitaciones a los líderes y mentores de este exitoso proyecto, el doctor Jiménez Cedeño y la doctora Santiago. Gracias a su compromiso y dedicación la institución puede brindar una ayuda valiosa para apoyar y desarrollar el conocimiento en estudiantes talentosos con deseos de innovar, emprender, así como aportar a áreas especializadas de las ciencias e ingeniería”, afirmó Haddock.

“Nuestro recinto se enorgullece de contar con recursos tan valiosos a cargo de un proyecto de gran relevancia para apoyar a estudiantes talentosos a que puedan concluir su jornada académica. Además, valida la confianza que tiene NSF en las iniciativas que se llevan a cabo en el Colegio de Mayagüez”, indicó, entretanto, el rector.