Una carta escrita por Albert Einstein en 1954 será puesta en subasta por la casa Christie's, en Nueva York, el próximo 4 de diciembre.

Pero no se trata de cualquier escrito, sino del texto en el que el científico afirma que "Dios no es más que el producto de la debilidad humana".

Está en alemán y fue dirigido al judío Eric Gutkind, en respuesta a su libro “Escoger la vida: la llamada bíblica a la rebelión”.

Albert Einstein’s God Letter is coming to auction in New York with a $1m price tag @ChristiesInc:https://t.co/ScQ72qArUK pic.twitter.com/y6ua4fEp1e