La Habana, Cuba - Un incidente de contagio múltiple en una tienda estatal de la capital cubana se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades sanitarias de la isla, que han logrado contener los contagios en todas las provincias de Cuba, menos en La Habana, donde la curva de positivos a la COVID-19 se ha disparado en los últimos tres días.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) reportó hoy que, con una tasa de incidencia de 8.01 por ciento por cada 100,000 habitantes, La Habana se ubica en el primer lugar en Cuba en número de infectados con la COVID-19 en los últimos 15 días.

De hecho, de los 38 nuevos casos detectados con el coronavirus SARS-CoV-2 registrados en el reporte de hoy del Minsap, 37 correspondieron a la capital cubana, que ayer acumuló la totalidad de los 20 positivos a la COVID-19 que informó Cuba.

De esos 37 casos, 28 de ellos están relacionados a un contagio múltiple que inició en la popular tienda habanera La Época y que de ahí se desplegó hacia los Laboratorios AICA y la Empresa Nacional de Transporte del Ministerio del Comercio Interior por personas que se infectaron en el local comercial.

En general, de los 2,083 positivos acumulados en Cuba, 1,066 son de La Habana, para el 51.1 por ciento.

El director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán García, declaró que La Habana es el foco inequívoco de la COVID-19 en Cuba, pues en ocho provincias y el municipio especial Isla de la Juventud no se han confirmado casos en los últimos quince días, mientras las restantes provincias no han reportados casos masivos.

“Es muy riesgoso suspender las medidas de restricción establecidas por la máxima dirección del país”, dijo Durán García.

El aumento en los casos en la capital tiene diversas fuentes, pero la principal es la pérdida del sentido del riesgo en ciertos grupos de la población.

Hoy, por ejemplo, se veían miles de personas en las calles, ya fuera caminando, haciendo las largas colas para comprar alimentos, reparando vehículos de motor o simplemente conversando en parques y esquinas.

“Hay que comer, pero con cuidado. Están subiendo los casos de nuevos y esto no se va a acabar. Yo compro lo que necesite y me voy a mi casa, que con lo que anunciaron hoy, esto se pone malo”, dijo la habanera Rosa Sotomayor en un kiosco del barrio del Vedado.

La presencia policial se ha relajado y El Nuevo Día fue testigo de una fiesta de cumpleaños, en la cual dos decenas de personas se juntaron a tomar ron y escuchar música, incluso en la calle, sin tomar las más mínimas medidas de seguridad.

Así los cosas, la marcada reducción en los casos que experimentaba Cuba en las pasadas dos semanas se ha hecho sal y agua en la capital, por lo que los planes de ir tomando medidas para ir retomando la normalidad se han puesto en “hold”.

“Cuba acumula 2,083 casos positivos por el virus y el 87.6 por ciento se ha recuperado”, indicó Durán García, quien explicó que no se reportaron muertes, las cuales se mantienen en 83 de manera acumulada.

La situación en La Habana ha puesto en alerta a la cúpula gubernamental de la isla, que llamó a la población a no confiarse y responsabilizó a los capitalinos de tener que cumplir con las medidas preventivas dispuestas por el gobierno.

El presidente Miguel Díaz-Canel enfatizó en que el caso de La Época expone la necesidad de “explicarle claramente a la población el momento en que estamos y por qué han sucedido esas situaciones.

Los dos últimos días han sido los peores de los últimos 21, tanto para La Habana, como para el país. El comportamiento que se ha venido manifestando, casi nos va diciendo que es la provincia habanera donde en estos momentos van quedando la cola y el epicentro de la pandemia”.

Sostuvo que “en la misma medida en que hemos ido avanzando en la disminución de casos, las personas han ido ganando en confianza y están alterando los conceptos de aislamiento social que nos hemos planteado”.

Agregó que “ante esa tendencia, si bien el país ya está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID-19, ella no podrá ser aplicada hasta que estemos bien seguros de que hay un control exacto de la epidemia para poder pasar a una fase donde tratemos la enfermedad como endemia, porque no vamos a echar por tierra todo lo que se ha estado trabajando con éxito en estos tiempos”.

El primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a “evitar el exceso de confianza, que es nuestro peor enemigo en estos momentos, por ello no puede reinar una actitud de triunfalismo”.

Expresó que “ahora más que nunca, las pesquisas tienen que ser profundas, hay que cumplir los protocolos establecidos y localizar todos los contactos de los casos que aparezcan… Volver a revisar en detalle la situación de las personas vulnerables, que no quede un solo hogar de ancianos, una sola casa de niños sin amparo familiar, una sola institución dedicada a los deambulantes, que no sea visitada, que no tenga previsto un plan de acción, labores de mantenimiento o una solución para el hacinamiento”.

La situación en La Habana ha caído como un balde de agua fría, pues el Minsap prepara un grupo disposiciones jurídicas para una etapa de apertura luego de la primera oleada de la COVID-19.

Esas medidas permitirían establecer las condiciones para la permanencia de los centros de aislamiento de viajeros, las medidas de bioseguridad y las responsabilidades de los distintos sectores de la economía cubana en el marco de una COVID-19 endémica.