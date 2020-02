Orlando.– La hermana de Ezequiel Almodóvar, el agente puertorriqueño de aduanas que asesinó a su esposa y dos hijos en Orlando, y luego se privó de la vida, sugirió que el hombre podía haber dado señales de inestablidad emocional o sicológica ante de cometer el crimen.

Gloria Almodóvar cuestionó públicamente que nadie prestara atención a las señales que pudo haber manifestado el agresor.

“Es triste que la gente juzgue o tenga algo que decir, pero ¿intentaste ayudar? ¿Escuchaste o viste las señales? ¿Te importó lo suficiente? Cuida tus propios asuntos si solo estás comentando negativamente. Las enfermedades mentales y la depresión son reales y a nadie le importa que ocurra algo así como lo que le sucedió a mi familia”, manifestó Almodóvar, en un comentario que colgó en su página de Facebook.

“Quiero dejarles saber algo: si no conocías a mi hermano y cuánto amaba a su familia, entonces guarda cualquier comentario negativo para ti”, añadió la mujer quien reside en Chicago, Illinois, junto con el resto de la familia del agente. “No puedo respirar en este momento y me duele mucho el corazón por él y su familia (...) No entiendo ¿POR QUÉ?”.

Hace una semana, los compañeros de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Orlando no veían a Almodóvar, de 39 años.

Mientras, vecinos y amigos tampoco sabían de su esposa -Marielis Soto, estilista, natural de Bayamón y de 38 años- y sus dos hijos adolescentes, Ezequiel Ariel Almodóvar, de 16 años y Gabriel Almodóvar de 12.

Ante esa situación, policías de la oficina del Alguacil del Condado de Orange llegaron el jueves hasta la casa de la familia Almodóvar-Soto en Orlando. Como nadie respondió, los oficiales forzaron la entrada y se encontraron con la terrible escena. Hasta el momento, las autoridades no han validado si la tragedia ocurrió el jueves o previamente.

El alguacil del Condado de Orange determinó de forma preliminar que se trataba de un caso de homicidio-suicidio. Explicó que nunca se reportó ninguna llamada al servicio de emergencias 9-1-1.

Tres días antes, el 18 de febrero, la familia pasó un día en el parque temático Disney Animal Kingdom, según lo describió el agente en su página de Facebook.

Si eres víctima de maltrato o violencia intrafamiliar, o conoces a alguna persona en estas circunstancias, estas agencias u organizaciones te pueden proveer ayuda en Puerto Rico.

Por otro lado, si alguien experimenta pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse, o si conoce a alguien en esta situación, debe llamar al 9-1-1 o directamente a la línea PAS al 1-800-981-0023.

Además, para prevenir el suicidio puedes tomar estas acciones:

- Identifica señales de peligro (comportamiento, expresiones verbales, factores de riesgo, como si se trata de un adulto mayor solo sin apoyo)

- Realiza acercamientos empáticos a esa persona para extenderle ayuda y buscarla juntos.