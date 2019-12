Orlando – Martin Hyde, el hombre que supuestamente insultó y presionó para que dos adolescentes puertorriqueños fueran expulsados de un club deportivo por hablar español en Sarasota, Florida, es un político republicano que buscaba por segunda ocasión convertirse en comisionado de esa ciudad.

En una reacción concedida a la cadena CBS, el hombre reconoció que fue "rudo" con los jóvenes. No obstante, el político republicano -quien nació en el Reino Unido y se mudó a Estados Unidos hace 20 años- negó que le dijera a los jóvenes que“en lugar de estar jugando tenis deberían irse a cortar grama” y también rechazó que sus comentarios contra los boricuas fuesen porque hablaban español.

Un vídeo reseñado ayer, viernes, por El Nuevo Día muestra la discusión entre Hyde y los dos menores cuando uno de estos le cuestiona sobre sus comentarios.

Hyde hizo sus expresiones de hoy al periodista David Begnuad.

El Nuevo Día llamó ayer, en repetidas ocasiones, a Hyde para obtener un comentario de su parte. Este medio tampoco pudo contactar a Sandra Benítez, presidenta de la organización Latinos with Trump, ni a la puertorriqueña Adianis Morales, directora en asuntos de fe del Partido Republicano en Florida Central, para conocer su opinión sobre las actuaciones de Hyde.

El político, quien era jugador profesional de fútbol y como parte de su campaña política para convertirse en comisionado denunció fallas administrativas en la ciudad de Sarasota, tiene cuatro hijos y preside la empresa Gulf Business Systems, dedicada a la venta de materiales de oficina. Los comisionados son una especie de legisladores que deciden sobre los presupuestos de una ciudad e intervienen en decisiones relacionadas con impuestos, inversión en infraestructura y otros asuntos de política pública.

Hyde no es ajeno a las controversias públicas. En agosto de este año, trascendió que, durante la campaña de 2017 cuando buscaba convertirse en comisionado por primera vez, se le radicaron una serie de querellas relacionadas con violaciones a leyes electorales.

El diario Herald-Tribune publicó el pasado 6 de agosto quejas contra Hyde y el Partido Republicano de Sarasota ante las intenciones de realizar campañas políticas en periodos donde las mismas estaban prohibidas.

El miércoles, un adolescente puertorriqueño de 15 años se encontraba junto a un amigo practicando para participar en un evento internacional de la Celsius Tennis Academy, escuela deportiva que opera dentro de las instalaciones del Bath & Racquet Fitness Club de Sarasota., contó a El Nuevo Día el tío de jovencito Javier Irizarry.

“Para crecer en el deporte, mi sobrino viaja mucho para competir con otros jóvenes y en la medida que gana, va subiendo en categoría. Por eso estaba en Sarasota”, explicó Irizarry al indicar que el menor vive en Puerto Rico junto a su familia.

Narró que un hombre que hablaba en inglés con un acento británico increpó a su sobrino y a un amigo de este luego de escucharlos hablando en español mientras practicaban en una cancha. Al momento de dar estas expresiones a El Nuevo Día, Irizarry desconocía que el hombre era el candidato republicano Hyde.

“Mi sobrino y un amigo están practicando en la cancha pues el juego era al otro día, cuando se acerca un hombre que los manda a callar y los cuestiona porque estaban hablando español”, explicó.

El tema del idioma no aparece en el vídeo pues es más adelante que el adolescente comienza a grabar el incidente con su celular, explicó Irizarry anoche.

El gerente del Bath & Racquet Fitness Club, Michael Brandon, dijo anoche a la organización Latino Rebels que Hyde había sido expulsado permanentemente del club como consecuencia del incidente. Latino Rebels es una organización hispana que lucha por defender a los latinos.

En el pietaje, los jóvenes intentan defenderse y le responden a Hyde en perfecto inglés. “Eso que usted está diciendo es racista”, afirmó uno de los jovencitos boricuas.

“¡Me dijo que me fuera a cortar grama porque soy hispano!”, increpó el joven que acompaña al sobrino de Irizarry a lo que Hyde respondió “No dije eso”. De inmediato, el adolescente lo confrontó, “sí, usted lo dijo”. Entonces, Hyde responde, “Sí, ¿y qué?

En el vídeo, se escucha al hombre pidiendo en varias ocasiones que removieran a los jóvenes del lugar y comentó que él paga $5,000 anuales por ser miembro de esa instalación, mientras que los jovencitos quizá solo pagaban $50.

Según Irizarry, los adolescentes salieron y abandonaron el club. Más tarde volvieron a inscribirse en el torneo vía telefónica y al día siguiente lograron participar en la competencia en el mismo lugar.

Por tratarse de menores de edad, los nombres de los adolescentes no serán publicados.

Cary Cohenour, dueño de la academia Celsius Tennis Academy queofrece talleres en el Bath & Racquet Fitness Club, aseveró que no estaba en la cancha al momento de los hechos y aclaró que el hombre que insultó a los adolescentes es un miembro de ese club.

“Ese hombre estaba en la cancha junto a sus hijos practicando una lección de tenis como parte de una competencia internacional y para la cual el instructor había pedido silencio. Al parecer, el hombre pide a los otros dos adolescentes (los puertorriqueños) que hicieran silencio y ahí surge el incidente”, manifestó Cohenour.

“Eso fue algo que no debió ocurrir. No estamos de acuerdo con eso mucho menos cuando en mi academia tengo jóvenes de Perú, Panamá, Brasil y de otros lugares de Latinoamérica. Pero lo cierto es que nadie de nuestra academia estuvo involucrado. Fue un miembro del club que no tiene nada que ver con nosotros”, agregó.