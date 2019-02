Orlando – El recinto de Orlando de la Universidad Politécnica recibió la más importante acreditación para programas de ingeniería, credencial que consolida la operación de esta universidad privada puertorriqueña en el estado sureño.

De esta forma, los programas de ingeniería civil, eléctrica, en computadora y mecánica fueron certificados por la Acreditarion Board for Engineering and Technology (ABET), una entidad no gubernamental que desde 1932 acredita programas de educación superior en ciencias y computadoras.

Esto significa que los egresados de esta institución poseen la preparación que exige este campo a nivel de todo Estados Unidos e incluso es el sello de éxito profesional, pues esta acreditación es exigida por empleadores multinacionales, explicó Carlos González, decano de ingeniería y exsecretario del Departamento de Transportación y Obras.

“Como una universidad puertorriqueña, esto nos posiciona en este mercado, pues es una acreditación que da cuenta de la excelencia académica que recibe el estudiante”, dijo, por su parte, Luis Javier Delgado, director del campus de Orlando.

Las credenciales se recibirán hoy en una ceremonia en el recinto de Orlando para la cual se esperan representantes del gobierno de Puerto Rico.

Este recinto abrió sus puertas en Orlando en el 2003, tiene cerca de 200 estudiantes y ubica en un predio de 17 cuerdas en esta ciudad. Tiene otro recinto en Miami con una cantidad similar de estudiantes, mientras que, en Puerto Rico, la matrícula es de aproximadamente 4,000 alumnos, informó Ernesto Vázquez Barquet, presidente de esa institución académica.

Vázquez Barquet recordó cuando, a principios del 2000, llegó a una oficina del gobierno de Orlando a inscribir el nombre de la universidad. Quien lo atendía le avisó que no podía registrar la marca pues ya existía una entidad identificada como “Universidad Politécnica”. Cuando preguntó quién había hecho tal inscripción, descubrió que su padre lo había hecho décadas antes.

Hoy día, la Universidad Politécnica en Florida es la institución privada que más estudiantes tienen programas de ingeniería en Estados Unidos, según un censo de la American Society for Engineering Education, con sede en Washington, indicó González.

Mientras, el logro de esta acreditación abre el camino para que este recinto expanda su ofrecimiento en el área de la ingeniería, que es su apuesta académica, potenciando sus cursos en línea, fortaleciendo lo que es el único ofrecimiento académico al momento en ingeniería de seguridad cibernética, bioquímica e ingeniería mecánica con concentración en aeroespacial, el cual esperan abrir pronto al recinto de Orlando aprovechando la cercanía con los cuarteles generales de la Nasa en Cabo Cañaveral.

Uno de los nuevos salones de tecnología. (Especial el nuevo día / Carla D. Martínez)

Otro de los planes es construir un hospedaje en el área de Orlando, dijo Vázquez Barquet, quien explicó que el currículo en los recintos de Florida es idéntico al que se ofrece en Puerto Rico por lo cual, si un estudiante de la Isla necesita trasladarse a dicho estado por un tiempo, puede continuar su itinerario académico sin problemas.

Que la economía floridana esté en crecimiento ha sido un elemento positivo para quienes están en el sector de la ingeniería ante el crecimiento en la construcción de vivienda e infraestructura en este estado. “Hasta en los parques temáticos tenemos a muchos de nuestros egresados que los buscan para el desarrollo de atracciones, como las montañas rusas. Estamos en un momento histórico”, dijo Delgado.

Delgado indicó que en su mayoría la matrícula está integrada por estudiantes puertorriqueños, muchos de ellos jóvenes nacidos en Florida de padres boricuas. El resto son latinoamericanos, mayormente venezolanos, colombianos y brasileños y hay una minoría anglosajona.

La Universidad Politécnica se fundó en el 1966 y fue la segunda institución universitaria en Puerto Rico donde se ofrecía educación en ingeniería. “En esos años había un ‘boom’ por la construcción de urbanizaciones, se necesitaban ingenieros y Mayagüez era donde único se podía estudiar. Eso nos motivó a crear nuestro primer programa de ingeniería civil”, contó Vázquez Barquet.

Esta no es la única universidad privada puertorriqueña que ha expandido operaciones a Florida. Lo ha hecho la Universidad Interamericana y el Sistema Universitario Ana G. Méndez, entre otras.