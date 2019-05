Una docena de organizaciones comunitarias puertorriqueñas en Florida y Nueva York apoyaron hoy las manifestaciones contra las medidas de autoridad que se han anunciado para la isla como una medida para intentar mitigar la crisis fiscal que atraviesa.

“Como miembros de diferentes organizaciones en Florida que trabajan juntas en Florida y Nueva York, creando conexiones y estrategias para construir el poder para los boricuas en la diáspora y en la isla, queremos expresar nuestro apoyo total a los miles de puertorriqueños que tomaron las calles hoy en San Juan, para protestar con razón por las injustas y dañinas medidas de austeridad impuestas por los miembros sesgados de la Junta de Supervisión Fiscal”, dijeron a través de una comunicación.

El junte de organizaciones indicó que la Junta de Supervisión Fiscal ha tomado acciones que han revertido a Puerto Rico a principios de 1900 tras tomar decisiones que consideran son equivocadas pues afectan a los residentes que viven limitaciones económicas mientras que se protege a los bonistas.

“Muchos de esos bonistas poseen fondos ilegales de cobertura y buitres y que continúan ganando dinero de la miseria de nuestra gente”, indicaron.

Algunas de las entidades que apoyaron hoy las manifestaciones son Diáspora en Resistencia, Organize Florida, Faith In Florida, Puerto Rico Connect, Our Revolution PR, Florida Immigrant Coalition, Puerto Rico Leadership Council, Círculo Miami- VAMOS Puerto Rico, CPD Action, Hedge Clippers, Respect and Justice for Puerto Rico, Women’s March Florida, y Women's March Florida PBC Chapter, entre otros.

“Nos unimos a la lucha de los sindicatos y las organizaciones comunitarias que exigen un trato justo y una auditoría completa de la deuda de la isla. Como los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos con privilegios y derechos que se le están negando a nuestra gente en Puerto Rico, nos sentimos responsables de representarlos y de asegurar que sus voces sean escuchadas y que sus votos también se cuenten”, expresaron.