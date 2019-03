Orlando, Florida – Tras haberse hecho pública la noticia sobre el suicidio de una joven que sobrevivió a la matanza en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, hoy trascendió que otro joven que salió airoso del mortal tiroteo ocurrido el 14 de febrero del 2018 tomó la decisión fatal de quitarse la vida.

Michael Udine, comisionado del Condado de Broward, informó que se trata de un varón de 17 años que cursaba el segundo año de escuela superior en el recinto.

El suicidio ocurrió anoche (sábado), un día después de que trascendiera públicamente que el pasado fin de semana Sydney Aiello, de 19 años y quien se había graduado de esa escuela y ya estaba en su primer año de universidad, decidió quitarse la vida agobiada por la pena de esta matanza perpetrada por Nikolas Cruz en la que murieron 17 personas, según informaron hoy dos medios locales -El Miami Herald y la emisora Telemundo 51- ambos de Miami citando fuentes de la policía de la ciudad de Coral Spring.

Entonces, se destacó la preocupación que Aiello fuera una de varias víctimas de este incidente que, por ser silentes y haber permanecido en un segundo plano, no hubiese recibido la ayuda para lidiar con este evento extremo.

David Miles Hogg, otro sobreviviente del ataque y que se ha convertido en un activista a favor del control de armas en los Estados Unidos, pidió acción inmediata a través de su cuenta de Twitter: “¿Cuántos jóvenes más tenemos que perder como resultado de un suicidio para que el gobierno y el distrito escolar hagan algo?”, escribió Hogg.

How many more kids have to be taken from us as a result of suicide for the government / school district to do anything?



Rip 17+2 ???? — David Hogg (@davidhogg111) March 24, 2019

Mientras, otra joven de ese plantel, identificada como Kira Parrow, expresó a través de ese mismo medio que luego de haber vivido de cerca esta tragedia en ese plantel, fue obligada a regresar a clases a sólo dos semanas de la masacre.

“Recuerdo que, en un momento dado, no podía escribir un trabajo en clase. Fui a donde mi maestra y ella procedió a decirme que pusiera mi pena en una caja y completara mi trabajo”, agregó la joven, también sobreviviente de la tragedia y quien también es otra portavoz contra la proliferación de armas.

after expericing the deadliest high school mass shooting in American history & forced to attend to the same campus two weeks later. I remember at one point I couldn’t bare to write my paper. I went to my teacher - she proceeds to tell me to put my grief in a box to complete it. — Kyra Parrow (@longlivekcx) March 24, 2019

En una entrevista de esa emisora, Cara Aiello, madre de la joven, dijo que la estudiante batalló por meses con el sentimiento de culpa por haber sobrevivido la tragedia y que por causa de ese incidente se le diagnosticó el trastorno de estrés post traumático. Dijo que, aunque nunca pidió ayuda, en ocasiones le daba miedo tomar clases en la universidad pues le daba miedo estar sola en un salón de clases.

Sydney era amiga cercana de Meadow Pollack, una de las estudiantes que murió baleada en ese fatal tiroteo protagonizado por Cruz quien desde entonces está encarcelado y que podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Ryan Petty, cuya hija -Alaina- también falleció en el ataque, se expresó preocupada que haya más adolescentes traumatizados por esta balacera y que otros pudieran también quitarse la vida por no saber cómo manejar la situación.

“Me rompe el corazón que tengamos otra pérdida de una estudiante de Stoneman Douglas. Mi consejo a los padres es que pregunten, no esperen”, dijo la mujer.