Winter Park/Orlando – El video es de apenas 10 segundos. Un hombre entra corriendo a la barbería Majestic Hair Studio en el 108 de la South Semoran en Winter Park y se dirige al fondo del establecimiento. Eran las 6:39 de la tarde del sábado 1 de junio y no se ven clientes, solo las sillas de barbero vacías.

El desconocido, que tiene la cara cubierta con algo parecido a un pasamontaña, avanza empuñando un arma. Dispara a alguien cuya imagen no es capturada en el video. Luego, otra persona, cuya silueta está intencionalmente difuminada por la Policía, se mueve a un lado del establecimiento. Pero el pistolero lo sigue, le dispara en varias ocasiones y luego corre fuera de la barbería.

El video es la pieza que la Oficina del Alguacil del Condado de Orange ha estado divulgando esperanzada de que alguien suministre alguna pista que permita identificar al sospechoso que dejó herido a dos personas y le quitó la vida a un tercero, identificado como Arvin Santiago Otero. Hacía una semana que había cumplido 40 años, era natural de Dorado, Puerto Rico y era conocido como “Bomby”.

“Es una investigación compleja pues en situaciones parecidos uno suele encontrar en la escena evidencia de drogas o parafernalia, pero en esta ocasión no encontramos nada. El lugar estaba limpio y en orden”, dijo Michelle Guido oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Orange y que investiga el caso.

“Hemos difundido el video con la esperanza de que alguien nos ofrezca pistas, pidiendo la ayuda del público”, dijo por su parte Christian Marrero, oficial de la misma agencia de seguridad.

El alguacil del condado de Orange dinfundió un video para que las personas ayuden a identificar al asesino. (Imagen tomada del video) ( Especial El Nuevo Día / Carla D. Martínez)

Bomby era padre de dos adolescentes y una infante. En su página de Facebook hay una foto del año pasado en lo que parece ser su boda acompañada de mensajes de amistades que lo felicitaban. En otras hay imágenes donde Bomby posa en un estadio deportivo, en una motora azul, y desfilan otras imágenes de motivos religiosos, textos bíblicos y diversas fotos de los que parecen ser sus hijos.

“Así era él…,un hombre dedicado a los deportes y a su familia”, dijo Eliud Gómez, dueño de la barbería donde ocurrieron los hechos. “A veces me quedo mirando la puerta como esperando a que Bomby entre, porque siempre fue responsable, nunca faltaba y era bien puntual. Si iba a llegar cinco minutos tarde, llamaba para avisar”, dijo el hombre.

Gómez llegó a Florida en noviembre de 2017. El puertorriqueño vivía en San Thomas, donde operó una barbería durante 25 años. Pero el huracán María la destrozó y optó por mudarse a Florida como hicieron miles de boricuas. Entonces, empezó a trabajar en esta barbería la cual adquirió posteriormente.

“Cuando me convertí en el dueño ya Bomby trabajaba aquí. Es algo bien triste pues apenas llevo año y medio como dueño y en San Thomas, en todos los años que estuve allí, nunca me pasó nada. Ni siquiera me robaron, y aquí vengo a buscar una mejor vida y pasa esto”, declaró.

El dueño del establecimiento no estaba en la barbería ese trágico sábado. Recién acababa de llegar a Puerto Rico para asistir a la boda de su hermano menor. “Me llamaron por teléfono y me contaron lo que pasó. Bomby era ya parte de mi familia. Lo extraño cada día”, dijo. Los otros dos barberos sufrieron heridas y se están recuperando, contó.

El crimen ocurrió a minutos de que cerrara la barbería. Por eso no había clientes. Bomby y otros dos barberos -cuyos nombres no se ofrecieron- estaban en la parte posterior de la barbería, que es un espacio abierto a donde se congregaban a descansar cuando no había clientes, cuando entró el pistolero que en 10 segundos sembró desdicha eterna en varias familias.

“No sé por qué pasó esto. Lo que sí puedo decir es que ninguno de los tres estaba haciendo cosas malas en la calle. Uno estaba estudiando para pastor, otro tocaba un instrumento musical en su iglesia y Bomby, sólo estaba pendiente a los deportes y a sus hijos. Tenía tres y se había casado el año pasado”, narró.

“Pienso que quien cometió este crimen se equivocó buscando a otra persona. O tal vez vino a robar y se asustó y se fue sin llevarse nada. Tan bien se dice que quizás lo hizo como parte de una iniciación para que lo aceptaran en una ganga”, dijo Gómez parado al lado opuesto de la silla de barbero donde solía trabajar Bomby.

La barbería operaba hoy, miércoles, con aparente normalidad. Los parroquianos entraban, recibían su corte y abandonaban el lugar. Parecían clientes asiduos pues saludaban con familiaridad. La puerta ahora se mantiene cerrada todo el tiempo. Los clientes que llegan tienen que tocar y espera a que le abran. “Compré un equipo de seguridad que espero instalar pronto. Pero en realidad no tengo miedo. Tengo mi conciencia limpia. No estoy en problemas en la calle”, afirmó.

Se escuchaba música cristiana de fondo que se mezclaba con las narraciones de un noticiario sintonizado en un televisor cerca de la entrada de establecimiento.

“Luego que regresé desde Puerto Rico me tocó venir a limpiar. Había sangre. Es difícil llegar cadadía a trabajar pues me llega el ‘flashback’ de los que pasó aquí”, dijo mientras miraba a ese cuadrángulo de la barbería donde ocurrió la desgracia.