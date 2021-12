Washington D.C. – En una sesión de casi dos horas, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos pareció hoy abierta a hacer cambios en la jurisprudencia estadounidense sobre el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo antes de la viabilidad fetal y mantener la constitucionalidad de una ley de Misisipi que en gran medida limita el derecho al aborto a las primeras 15 semanas.

Ninguno de los seis jueces conservadores salió en defensa de la jurisprudencia vigente. Los tres más liberales advirtieron de las consecuencias de cambiar el estado de derecho.

Ante un tribunal más conservador que el que ha examinado controversias recientes, la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, exhortó a los jueces a rechazar retrotraer medio siglo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Como la abogada del Centro de Derechos Reproductivos, Julie Rikelman, afirmó que se trata de un asunto de libertad e igualdad para la mujer, bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense.

La ley de Misisipi bajo discusión busca limitar casi en su totalidad el derecho al aborto a las primeras 15 semanas del embarazo, en momentos en que la jurisprudencia estadounidense sostiene que la mujer debe tener la decisión hasta que el feto es viable para sobrevivir fuera del útero.

La controversia del caso Dobbs versus Jackson Women Health inició como una demanda de la única clínica de aborto en Misisipi, “Jackson Women Health Organization” en contra del gobierno estatal.

Al parecer en busca de una decisión limitada que no necesariamente revoque los casos Roe versus Wade (1972) y Planned Parenthood versus Casey (1992), el juez presidente del Tribunal, John Roberts, dio a entender que no sería un “cambio dramático” reducir a 15 semanas el período para una mujer poder abortar un embarazo no deseado, en vez del principio de la viabilidad fetal, que puede ser de alrededor de 24 semanas.

“Si realmente se trata de una cuestión de elección, ¿por qué 15 semanas no son tiempo suficiente?”, preguntó Roberts, quien fue nombrado al tribunal por el republicano George W. Bush y en ocasiones ha sido una voz de consenso.

El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Donald Trump, coincidió con el procurador general de Misisipi, Scott Stewart, en que debe tomarse en cuenta que la Constitución estadounidense es “neutral” en esta controversia y consideró que es muy difícil hacer un equilibrio entre el interés de la mujer embarazada o del feto.

“Tienes que elegir. Ese es el problema fundamental “, dijo Kavanaugh, al acentuar, como el procurador general de Misisipi, Scott Stewart, en que la Constitución es “neutral” en este debate.

Stewart exhortó a los jueces a revocar Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey, que han establecido la jurisprudencia principal que reconoce este asunto como un amplio derecho de la mujer a su intimidad y terminar un embarazo hasta que el feto es viable.

Para el gobierno de Misisipi, los estados deben decidir. “Dejen que el pueblo decida”, sostuvo Stewart.

El juez Samuel Alito, conservador nombrado por George W. Bush, afirmó que “las únicas opciones reales que tenemos” es revocar Roe versus Wade o reafirmar su jurisprudencia.

“¿Si este tribunal fuera a rechazar la línea de viabilidad, percibe usted otro principio inteligente que el tribunal pueda escoger?”, preguntó el juez Neil Gorsuch, otro nombrado por Trump.

La procuradora Prelogar sostuvo que no hay una línea de mayor principio que la viabilidad del feto a sobrevivir independientemente.

La jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor advirtió desde el inicio de la sesión de la percepción pública de que hay un esfuerzo político por limitar los derechos reproductivos de la mujer.

“¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos? No veo cómo es posible”, señaló Sotomayor.

Prelogar sostuvo que sin la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos la mitad de los estados pueden imponer restricciones mayores que las que busca imponer la ley de Misisipi.

La jueza Sotomayor coincidió en que serán las mujeres pobres las que más sentirían una limitación en sus derechos reproductivos y las que más riesgos tomarían para tratar de interrumpir un embarazo.

Tanto Prelogar como Rikelman acentuaron que limitar a 15 meses el derecho a terminar un embarazo no tomaría en cuenta las complicaciones que puede tener una mujer si tiene complicaciones de salud, pierde su empleo o se separa de su compañero.