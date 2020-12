Washington D.C. – La congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez afirmó hoy que los demócratas deben buscar un nuevo liderato en el Congreso, pero advirtió que no hay un plan para llenar adecuadamente el vacío que dejarían en este momento Nancy Pelosi y Charles Schumer.

En entrevista con el podcast Intercepted, Ocasio Cortez, electa por un distrito de Nueva York, dijo que por haber “tantas fuerzas nefastas en juego”, existe el temor de que promover ese cambio ahora provocaría “algo aún peor”.

Con sus expresiones, Ocasio Cortez hizo claro que los demócratas, aunque tendrán probablemente a Pelosi como presidenta de la Cámara baja y a Schumer como el líder del Senado en la sesión que comienza en enero, deben comenzar a pensar en un nuevo liderato.

Descartó, por ejemplo, negarse a votar por Pelosi en enero, a menos que la speaker diera paso al proyecto de Medicare para todos que promovió el senador independiente Bernie Sanders (Vermont). Según la legisladora, los liberales perderían en el hemiciclo cameral un voto sobre Medicare para todos.

En su caso, Ocasio Cortez mantuvo que ella no está lista para ser una opción de liderato en la Cámara baja. “La Cámara de Representantes es extraordinariamente compleja y yo no estoy lista. Sé que no puedo hacer ese trabajo”, dijo Ocasio Cortez, para acentuar que no se está proponiendo como alternativa.

La congresista boricua, de 31 años, es una estrella entre los liberales, aunque apenas termina su primer término de dos años en la Cámara baja. Fue reelecta en noviembre pasado.

Se han hecho conjeturas de que Ocasio Cortez pudiera pensar en aspirar próximamente a un escaño en el Senado por Nueva York. Los senadores por Nueva York Schumer y Kirsten Gillibran irán a la reelección en 2022 y 2024, respectivamente.

En la entrevista, Ocasio Cortez volvió a denunciar la ley Promesa por considerar que aún bajo el sistema colonial, priva a Puerto Rico de autonomía fiscal e imponer una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que considera responde a los intereses de Wall Street.

También defendió el proyecto de ley que ha coauspiciado con su colega congresista demócrata boricua Nydia Velázquez para vincular al Congreso con una Convención de Status en Puerto Rico que permite descolonizar la isla y facilite un proceso de libre determinación.

Ocasio Cortez sostuvo que impulsan “una verdadera libre determinación, no estos plebiscitos” criollos que se han llevado a cabo en la isla y no han tenido consecuencias.