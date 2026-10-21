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Arrestan a la alcaldesa boricua de Kissimmee, Jackie Espinosa, tras ser imputada de robo y fraude

La funcionaria fue detenida en la mañana del miércoles, según el fiscal general de Florida

21 de octubre de 2026 - 10:34 AM

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La alcaldesa de Kissimmee, Jacki Esinosa, había atravesado un proceso de destitución en el Concejo Municipal. (Josian Bruno/GFR MEDIA)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La alcaldesa de Kissimmee, la puertorriqueña Jackie Espinosa, fue arrestada este miércoles tras ser acusada de robo y participar en un esquema de fraude, informó el fiscal general de Florida, James Uthmeier.

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En agosto, y luego de enfrentarse a denuncias éticas por el acceso de tres empresas de su propiedad o de su marido a $50,000 del programa municipal Business Boost 2.0, Espinosa había atravesado un proceso de destitución interno en el Concejo Municipal de la ciudad.

Uthmeier, jefe del Departamento de Justicia de Florida, se limitó a indicar que esta tarde, a las 2:00 p.m, ofrecerá una conferencia de prensa sobre los cargos que han presentado contra la funcionaria.

En Kissimmee, destino clave de la emigración boricua a Estados Unidos, cerca de un tercio de los 80,000 residentes de la ciudad son puertorriqueños.

Nacida en Nueva Jersey de padres puertorriqueños, Espinosa, electa en 2024, es dueña de varias empresas, incluido el restaurante Matador y el edificio de oficinas Plaza Espinosa, en el centro de la ciudad.

El pasado 23 de julio, la fiscal especial Mayanne Downs afirmó, en un informe, que, pese a ser advertida de que recibir los fondos públicos “sin revelar sus intereses personales” era impropio, Espinosa no los devolvió.

Según la fiscal, los $50,000 obtenidos por empresas vinculadas a la familia de Espinosa representaron el 20% de la primera ronda de las subvenciones del programa.

El informe de Downs indica que la empresa Adanse LLC, de Espinosa, recibió una subvención de $20,000. Otra compañía de Espinosa, Kissimmee Diner Inc., obtuvo $15,000. Mientras, The Real Estate Gallery LLC, propiedad del esposo de la alcaldesa, recibió $15,000.

“En ningún momento la alcaldesa reveló a este organismo ni a esta comunidad sus intereses en dichas empresas”, indicó Downs durante la reunión extraordinaria del Concejo Municipal en que se consideró el proceso de destitución.

Pese a que el proceso a nivel de ciudad contra Espinosa quedó a un lado, todavía estaba pendiente una investigación de la Comisión de Ética del estado de Florida.

En tanto, la abogada de la alcaldesa, Migdalia Pérez, sostuvo hace unos meses que Espinosa estaba “plenamente preparada para reembolsar a la ciudad” si se determinara que había cometido alguna falta.

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ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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