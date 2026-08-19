Queda frenado el proceso de destitución en contra de la alcaldesa boricua de Kissimmee, Jackie Espinosa

Washington D.C. - El proceso de destitución en contra de la alcaldesa de Kissimmee (Florida), la puertorriqueña Jackie Espinosa, quedó bloqueado ayer, martes, en el Concejo Municipal o Comisión de la ciudad.

Dos comisionadas, la vicealcaldesa Angela Eady y Janette Martínez, votaron a favor de un juicio político en contra de Espinosa, tras presentarse denuncias éticas por el acceso de tres empresas suyas o de su marido a $50,000 del programa municipal Business Boost 2.0.

Pero, otros dos comisionados, el alcalde interino Carlos Álvarez y Noel Ortiz, se opusieron a abrir el proceso de destitución, indicó el periódico Orlando Sentinel.

Sin una mayoría, el proceso quedó a un lado.

Espinosa –quien completa el Concejo Municipal– no participó de la votación.

“Ustedes quieren a alguien que represente sus mejores intereses y no podemos continuar por el camino que estamos siguiendo ahora mismo”, dijo Eady, al proponer el juicio político en contra de la alcaldesa, en una sesión repleta de público.

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En Kissimmee, cerca de un tercio de los 80,000 residentes de la ciudad son puertorriqueños.

El pasado 23 de julio, la fiscal especial Mayanne Downs afirmó, en un informe, que, pese a ser advertida de que recibir los fondos públicos “sin revelar sus intereses personales” era impropio, Espinosa no los devolvió.

Según la fiscal, los $50,000 obtenidos por empresas vinculadas a la familia de Espinosa representaron el 20% de la primera ronda de las subvenciones del programa.

El informe de Downs indica que la empresa Adanse LLC, de Espinosa, recibió una subvención de $20,000. Otra compañía de Espinosa, Kissimmee Diner Inc., obtuvo $15,000. Mientras, The Real Estate Gallery LLC, propiedad del esposo de la alcaldesa, recibió $15,000.

“En ningún momento la alcaldesa reveló a este organismo ni a esta comunidad sus intereses en dichas empresas”, indicó Downs durante la reunión extraordinaria del martes, según la emisora WESH.

Espinosa ganó, en noviembre de 2024, la alcaldía de Kissimmee, destino clave de la emigración puertorriqueña al estado de Florida. En una segunda vuelta, Espinosa obtuvo cerca del 60% de los votos para vencer al también boricua John Cortés, un exrepresentante estatal.

Pese a quedarse a un lado el proceso a nivel de la ciudad en contra de Espinosa, todavía está pendiente una investigación de la Comisión de Ética del estado de Florida. Esa comisión programó una audiencia de causa probable para el 28 de agosto.

La abogada de la alcaldesa, Migdalia Pérez, sostuvo que la funcionaria está “plenamente preparada para reembolsar a la ciudad” si la comisión estatal falla en su contra.

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“Durante todo este momento, se vio mucho odio. Pero también se vio mucho amor. Lo único más fuerte que el odio es el amor”, indicó Espinosa, en una sesión posterior a la votación, y después de agradecer el apoyo de Álvarez y Ortiz.